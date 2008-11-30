Hayat modernleştikçe alerji çeşitleri artıyor

Uzmanlar, ofisteki havasız ortam, halı kaplı zeminler ve açılmayan camlar nedeniyle maruz kalınan alerjenlerin, sürekli burun akıntısı, hapşırık ve göz yaşarmasıyla seyreden alerji oluşumuna neden olduğunu bildirdi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Nesil Keleş ve Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın Akşam gazetesine, alerjilerin belirlenmesinde kullanılan Prick ve Patch testleri ile ilgili bilgi verdi.Son zamanlarda en sık rastlanan solunum yolu alerjenlerinin ev tozu akarları olduğunu belirten Prof. Dr. Nesil Keleş, özellikle yerleri halılarla kaplı kapalı ortamlarda, ofis ortamlarında bu alerjenin görülme sıklığının arttığını kaydetti. Keleş, klimalı ortamlarda, ofis ortamlarında bulunan bazı tahriş edici kimyasal maddelerin de alerjen olmasa bile burun hastalıklarına neden olabildiğini ifade etti.Vücudun reaksiyon gösterdiği maddenin belirlenmesi için hastalara Prick testi uygulandığını aktaran Dr. Keleş, bu testle ilgili şu bilgiyi verdi: "Testte reaksiyon alanı ne kadar genişse test edilen maddeye olan alerji gerçekte o denli yüksektir. Testleri, yakınmaları olan herkes yaptırabilir. Ancak bazı hasta gruplarında birtakım önlemler alınması ya da bazı şeylere dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin deri testlerini antialerjik ilaç kullananlar, dermografizm benzeri deri hastalıkları olanlar, çok küçük çocuklar ya da alerji yakınmalarının çok yoğun olduğu dönemlerde yapılmaması ya da önlemler alınarak yapılması önemlidir. Bu nedenle alerji testlerinin uzman kişilerin denetiminde yapılması ve değerlendirilmesi gereklidir."Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın ise testin nasıl yapıldığını şöyle açıkladı: "Patch testi kapsamında kullanılan 'True Test Sistemi', alerjenlerin emdirilmiş bir şekilde hazır bulunduğu ve ayrı ayrı bölümlerde 29 alerjeni içeren yapışkan bantlardan oluşur. Bu hazır bantlar hastanın sırt bölgesi alkolle temizlendikten sonra yapıştırılır. Hastadan 3 gün banyo yapmaması istenir. 72 saat sonra bantlar çıkarılır ve yarım saat sonra uygulama alanlarındaki farklı cilt reaksiyonlarına bakılarak test sonucu değerlendirilir."