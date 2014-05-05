Hayat kurtarmaya giden hemşire ağabeyinin cesediyle karşılaştı

Bursa’da odun ve talaş yakılarak ısıtılan tarihi Oruçbey Hamamı’nı işleten 46 yaşındaki İsmail Varol ile kendisini ziyarete gelen komşusu 80 yaşındaki Mehmet Durdu Özcan ölü olarak bulundu. Varol ve Özcan’ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinde görevli hemşire Şehriban Şentürk ölenlerden İsmail Varol’un ağabeyi olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Hisar Mahallesi Oruçbey Sokak’ta bulunan Sultan 2’nci Murat devrinde, Kara Timurtaş Paşa’nın oğlu Oruç Bey tarafından yaptırılan tarihi Oruçbey Hamamı'nı işleten babası İsmail Varol, geceyarısı olmasına rağmen eve gitmedi. Merak eden oğlu 25 yaşındaki Orhan Varol, hamama gidince babası ile birlikte komşuları Mehmet Durdu Özcan’ın cesetleriyle karşılaştı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri odun ve talaş yakılarak ısıtılan Oruçbey Hamamı kapılarının kapalı olmasından dolayı yayılan karbonmonoksit gazından etkilenen İsmail Varol ve Mehmet Durdu Özcan’ın dışarı çıkmak isterken kapıyı açamayınca öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri tarafından çağırılan 112 Acil servis ekibinde görevli hemşire Şehriban Şentürk ölen kişilerden İsmail Varol’un ağabeyi olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Birlikte çalıştıkları arkadaşları tarafından teselli edilen Şehriban Şentürk’ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmail Varol ve Mehmet Durdu Özcan’ın kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.