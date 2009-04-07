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Yaşam

Hayat kurtarırken öldü

Adana'da biri asker iki yaralıyı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, kamyonla çarpıştı. Kazada kadın ambulans şoförüyle yaralılardan biri öldü.

07 Nisan 2009 03:00

Adana'da devrilen askeri araçta yaralanan er ile yüksekten düşerek yaralanan İbrahim Atar’ı (75) hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, kamyonla çarpıştı. Kazada kadın ambulans şoförü ve Atar öldü.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kozan İlçesi Hakkıbeyli Köyü yakınlarında meydana geldi. Acil Tıp Teknikeri Aliye Akar yönetimindeki Adana İl Sağlık Müdürlüğü 122 Ambulansı, Tufanbeyli ilçesinde devrilen askeri araçta yaralanan er Alim Batmakçı (20) ile başka bir bölgede yüksekten düşen İbrahim Atar'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp ambulansa aldı. Yaralıları Adana'daki hastanelere yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü Aliye Akar (21), Hakkıbeyli Köyü Handeresi mevkiinde karşı yönden gelen İbrahim Çekiç yönetimindeki plakası belirlenemeyen sebze yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada Aliye Akar ile hastalardan İbrahim Atar olay yerinde hayatını kaybederken, er Alim Batmakçı, Acil Tıp Teknikerleri 21 yaşındaki Fatma Ünaldı, 22 yaşındaki Aynur Otağ ile kamyon şoförü İbrahim Çekiç yaralandı. Yaralılar Adana'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cenazesi ambulansla taşındı

Kazada hayatını kaybeden Aliye Akar için Kozan'da cenaze töreni düzenlendi. Genç sağlıkçının Türk bayrağına sarılı cenazesi, ailesinin Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinden alınarak Kozan Devlet Hastanesi Semt Polikliniği'nde konuşlu 112 Acil Merkezi'ne getirildi. Adana İl Sağlık Müdür Yardımcısı Turgut Arpacı, görevi başında hayatını kaybeden Aliye Akar'ın başarılı ve görevine bağlı bir personel olduğunu belirterek, ailesine ve yakınların başsağlığı diledi.

Akar'ın cenazesi mesai arkadaşlarınca 112 ambulansına konularak götürüldüğü Kozan Şehir Mezarlığındaki Aile kabristanlığına defnedildi. Aliye Akar'ın annesi Zeliha ile babası Ali Akar güçlükle ayakta durabildi. Mesai arkadaşları ise uzun süre gözyaşlarına boğuldu.

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