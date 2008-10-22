Hayat kurtaran tesadüf

Manisa 8 Eylül Hastanesi'nin otoparkında, bir anda yere yığılarak kalbi duran Feyyaz Önderoğlu, tesadüfen oradan geçen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bahadır Çöllü ve Kardiyoloji Teknisyeni Oğuz Akça tarafından, hayata döndürüldü.



Bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışan evli, iki çocuk babası 51 yaşındaki Feyyaz Önderoğlu, gece gribal enfeksiyon nedeniyle 8 Eylül Hastanesi'ne gitti. Önderoğlu, sabah bu defa göğüs hastalıkları uzmanına görünmek üzere tekrar hastaneye geldi. Ancak, doktor izinli olduğu için tedavi olamayan aynı zamanda kalp hastası olan Önderoğlu, evine dönmek üzere hastanenin 200 metre ilerisindeki otoparktaki aracına gitti. Elindeki evrakları otomobiline bıraktığı sırada fenalaşan Önderoğlu, yere yığıldı. Bu sırada tesadüfen otoparkta bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bahadır Çöllü ve Kardiyoloji Teknisyeni Oğuz Akça, Önderoğlu'nun kalbinin durduğunu belirleyerek, kalp masajı yapıp, bir yandan da sedye istedi. Kardiyoloji teknisyeni Akça, sedyede de kalp masajına devam ederek, Önderoğlu'nu hastaneye yetiştirdi. Hastanede şok cihazıyla müdahale edilen Önderoğlu'nun duran kalbi 5 dakika sonra tekrar çalıştırılarak, hayata döndürüldü.



Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çöllü, “Hastayı yerde yatarken farkettiğimizde fibrilasyona (kalpte ritim bozukluğu) girmişti. Hemen suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya başladık. Hastaneye haber verdik. Sedye geldi. Hastaneye kadar kardiyoloji teknisyenimiz Oğuz Akça hastanın üzerinde kalp masajı yaparak geldi. Hastanın 5 dakika duran kalbi şok cihazı ile tekrar çalıştırıldı. Hastanın kalp kapakçıklarında sorun var. Şimdi kendisine deri altından ve Manisa’da ilk kez yapılacak olan (ICD) dahili şok cihazı takacağız” dedi.



Duran kalbi tekrar çalıştırılan Önderoğlu, daha önce dört kez kalp krizi geçirdiğini belirterek, “Ege Üniversitesi Hastanesi tarafından takiplerim yapılıyordu. 11 Kasım'da kontrolüm vardı. 60 yaş civarında kalp nakli yapılmasını söylemişlerdi. Beni tekrar hayata döndüren, buradaki doktorlarıma teşekkür ediyorum. Onlara bir can borcum var” diye konuştu.



