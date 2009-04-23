Hayat kurtaran kartlar Türkiye’de

Kaza ve acil durumlarda yaşam kurtarıcı veriler sunan, seyahatlerde bile sağlık sorunlarınıza derman olan kart Türkiye'de.



Kaza ve acil bir durumda kimlerle irtibata geçilmesi gerektiği, kişinin hangi ilaçları kullanması gerektiği gibi temel bilgilere kolaylıkla ulaşılmasını mümkün kılan çok amaçlı World Medical Card (WMC) birçok gelişmiş ülkelerden sonra Türkiye’de de uygulanmaya başlıyor. Kart, tüm medikal bilgiler uluslararası standartlara göre yazıldığı için dünyanın her yerinde geçerli olan tanı ve tedaviler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenmiş olan ICD-10 ve ATC kodları ile sisteme kaydediliyor



Acil durumlara birebir



WMC, hem ulusal hem de uluslararası ortamda kişi için önem taşıyan temel sağlık bilgilerine erişimi sağlıyor. Kartın içine yüklenen bilgilerle acil durumlarda ulaşılacak yakınlar ve hekim, daha önce tespit edilen tanılar, ilaçlar, alerjiler, kan grubu, sağlık geçmişi, organ bağışı ile ilgili hastanın işlerini kolaylaştıracak bilgilere ulaşılabilinecek.



Kartların Türkiye’de faaliyete geçmesiyle ilgili bir basın toplantısı yapıldı geçenlerde. Toplantıda WMC Türkiye Genel Tıbbi Koordinatörü Dr. Hasan İnsel, “Bu kartın içinde tüm medikal bilgilerin olması, hastanın tedavisinin de daha çabuk yapılmasını sağlayacaktır” dedi.



Tıbbi hataları azaltacak



WMC Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Michael Nobel de tıbbi hataların yılda yaklaşık 150 bin kişinin ölümüne yol açtığını vurgulayarak şunları söyledi: “Her hafta, dünyanın tüm ülkelerindeki hastanelerde, eksik bilgiden kaynaklanan hatalı tedaviyle insanlar ölüyorlar. WMC, özellikle hayati tehlikesi olan alerji hastaları için önem taşıyor. Şirketlerin de bu noktada sosyal sorumluluk gösterip çalışanlarına bu gibi kartları sunmalarının doğru olduğunu düşünüyorum.”



Temin etmek hiç de zor değil



World Medical Card almak için yapılması gereken tek şey “www.wmc-card.com.tr” adresinden üyelik bilgilerini eksiksiz doldurmak. İlk aranacaklar listesi kısmına aile üyeleri, doktorlar ya da arkadaşlarınızın ismi; sağlık bilgileri tanılar bölümüne, tedaviler ve alerjiler, kan grubu, gözlük reçetesi, sigorta numarası gibi bilgiler yazıp, daha sonra hesabınıza girebilmek için bir şifre oluşturuyorsunuz. Bu adımlar sonunda kaydınız sistem tarafından onaylanıyor ve onWeb hesabınız aktif hale geliyor. İsteğinize bağlı olarak onMobile erişim linki cep telefonunuza gönderiliyor ve kartınız da adresinize teslim ediliyor.

