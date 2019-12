Uyuşturucu parası bulabilmek için bir sataliği 15 bin sterline (yaklaşık 35 bin TL) hayat kadınlığı yaptığını itiraf eden Anderton "Bir manken olarak bedeniniz zaten bir tür alınıp satılan bir eşya gibi görülüyon. O açıdan bakıldığında hayat kadınlığı ile mankenlik arasında bir fark yok" dedi.Anderton, 2004 yılında uyuşturucu parası bulabilmek için yaşadıklarını İngiliz The Sun gazetesine şöyle anlattı: "O dönemde her gece bir şişe votka içiyordum. Gündüz saatlerinde bile kokain kullanıyordum. Tam o sırada bir hayat kadınıyla tanıştım. Bana seksi giyinip iyi görünürsem erkeklerle bir saat birlikte olmam karşılığında 10 bin ya da 15 bin Sterlin kazanabileceğimi söyledi. Bunu denemeye karar verdim."ilk işinin Londra'nın batısındaki bir otelde bir adamla buluşmak olduğunu söyleyen Anderton "İlk seferde kendimi kötü hissettim. Ama sonra bunu kontrol altına alabileceğimi düşündüm" diye konuştu.Anderton ilk hayat kadınlığı deneyimini şöyle anlattı: "Taksiye binip otele giderken bir yandan titriyordum, bir yandan terliyordum. Üzerimde Dolce Gabbana marka siyah bir elbise vardı. Ayağımda da Louboutin marka yüksek topuklu ayakkabılar. İlk bakışta son derece saygıdeğer, başarılı normal bir kadın gibi görünüyordum. Otele girdim ve adamın beni beklediği odaya gittim. Bana bu buluşmayı ayarlayan hanıma kesinlikle şişman ve yaşlı erkeklerle birlikte olmak istemediğimi söylemiştim. Bana kapıyı açan adam bir Araptı. 30'lu yaşlarının ortalarında yakışıklı bir adamdı. El sıkıştık. Adam çok yalnız görünüyonru ve onun bu haline üzüldüm. Onunla 40 dakika sohbet ettik. Onu geriye yatağa doğru ittim. Her şey çok çabuk olup bitti. Bana paramı verdi ve oradan ayrıldım."Sophie Anderton bir keresinde de İtalya'da lüks bir otelde İngiliz bir işadamıyla buluştuğunu anlattı. 32 yaşındaki manken "Adam beni tanıdı ve "Sophie senin gibi tatlı bir kız neden böyle bir şey yapar" dedi. Ona cevap veremedim. Ama sabah uyandığımda içi para dolu Christian Dior marka bir çantayı beni bekler buldum" diye kouştu.Anderton bütün bu itirafların ardından tartışılacak bir iddiayı da ortaya attı. "Bu yolda yalnız değilim" diyen manken "Modellik dünyasının bir de karanlık yüzü var. En az iki top modelin bu oyunun bir parçası olduğunu biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.2007 yılında Arap şeyhi kılığına giren bir muhabirle bir gecelik seks için anlaşan Sophie Anderton'ın görüntüleri gizli kameraya yakalanmış ve skandal yaratmıştı.Uyuşturucudan kurtulmak için tedavi gören manken geçtiğimiz günlerde de kokain çekerken görüntülenmişti.