Hayat kadınlarına 'vesika' dönemi bitti

T24- İnsan Hakları Başkanlığı, hayat kadınlarının nüfus cüdanlarına el konulup yerine vesika verilmesi döneminin kapandığını açıkladı. Böylece çocuklarını okula kayıt ettiren hayat kadınlarının vesika yüzünden hem kendilerinin hem de çoçuklarının damga yemesi önlenecek.





Akşam gazetesinde Ali Ekber Ertürk imzasıyla yayımlanan haberde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 49 yıllık utanca son vermeye hazırlanıyor. Seks işçileri, yeni düzenlemeyle el konulan nüfus cüzdanlarına kavuşabilecek.



- Çocuğumuz okulda damgalanıyor: Hayat kadınları, yaşadıkları mağduriyeti İnsan Hakları Başkanlığı'na taşıdı. Utancın, 1961 tarihli tüzüğe dayandığını belirten kadınlar, 'Çocuklarımızı okula kayıt ettirirken nüfus cüzdanımız olmadığı için vesikamızı göstermek zorunda kalıyoruz. Bu durumda hem biz, hem de çocuklarımız damgalanıyor' dedi.



- O tüzük değişecek: Vesika şikayetini, Anayasa ve İnsan Hakları kapsamında değerlendirip haklı bulan Başbakanlık, tüzüğün değiştirilmesi için harekete geçti. İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları da uygulamaya dayanak teşkil eden tüzüğü değiştirmek için çalışma başlattı.



- Çalışma başlıyor: İçişleri Bakanlığı tarafından, Başbakanlık'a gönderilen yazıda, konunun muhatabının Sağlık Bakanlığı olduğu, çözüm için ortak çalışma yürütüleceği belirtildi. Söz konusu tüzüğün 22. maddesi, hayat kadınlarının nüfus kağıtlarına el konularak vesikaya bağlanmasını düzenliyor. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı daha önce de, hayat kadınlarını topluma kazandırmak için proje hazırlamıştı.



İşte o madde...



Vesika utancına yol açan 'Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü'nün ilgili 22'nci maddesi şöyle:

'Genel kadın olarak tescili gerekeceği komisyon tarafından yapılan inceleme ile anlaşılan kadınların her biri için ekli örneğe göre tertip edilip numaralanır ve bu kartona kadınların bir fotoğrafı yapıştırılıp adları, soyadları, yaşları, doğdukları, ikamet ettikleri ve fuhuş yapacakları yerler kaydolunur. Kadınların nüfus hüviyet cüzdanları makbuz karşılığında alınarak kartona eklenir. Ellerine ekli örneğine uygun bir (Hüviyet muayene cüzdanı) verilir.



