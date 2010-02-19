Hayat kadınlarına kalp masajı eğitimi

T24 - İsviçre’de hayat kadınlarına, kalp krizi geçiren müşterilerini kurtarabilmeleri için kalp cihazı defibrilatör kullanma eğitimi verildiği ortaya çıktı.



Lugano’daki genelev sahipleri, çok sayıda yaşlı müşterileri bulunduğunu ve sık sık kalp krizi vakaları görüldüğünü belirterek, hayat kadınlarının duran kalbin elektrik şokuyla tekrar çalıştırılmasını öğrenmelerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Son olarak, iktidarsızlık ilacı kullanan bir emekli genelevde öldü. Lugano’daki 38 genelevin müşterilerinin yüzde 80’inin İtalya’dan geldiği de açıklandı.