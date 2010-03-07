Hayat kadınlarına devlet koruması

T24 - Sayılarının 100 bini bulduğu tahmin edilen hayat kadınlarına devlet desteği geliyor. Başbakanlık'tan özel bir heyet, 3 bin hayat kadınıyla yüz yüze görüşecek. Zorla çalıştırıldığı tespit edilen kadınlara iş imkanı sağlanacak.



Akşam gazetesinin haberine göre, Başbakanlık genelevlerde çalışan hayat kadınlarını topluma yeniden kazandırmak için harekete geçti.



Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nca oluşturulacak özel heyet, genelevleri inceleyecek, hayat kadınlarıyla yüz yüze görüşecek.



Heyette psikolog ve sosyolog da yer alacak.



Görüşmelerde 'kendi hür iradenizle mi burada çalışıyorsunuz, yoksa herhangi bir baskı sonucu mu?', 'bu hayattan kurtulmak istiyor musunuz?' gibi sorular yöneltilecek.



Hazırlanacak raporlar sonucunda, hayat kadınlığını bırakmak isteyen kadınlar için iş imkanları sağlanacak.



Türkiye'deki 56 genelevde, kayıtlı olarak yaklaşık 3 bin kadın çalışıyor.



Fuhuş sektöründe kayıtlı olarak çalışan kadınların sayısı ise 15 bini buluyor.



Bu sektörde kayıt dışı çalışanların sayısının 100 bini bulduğu belirtiliyor.







