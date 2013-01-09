Hayat kadınlarına bedava İngilizce

Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde bulunan "Hayat Kadınları Derneği" üyeleri, 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nda müşterilerine daha iyi hizmet vermesi için İngilizce öğrenecek.

Dernek, üyelerine gruplar halinde bedava İngilizce dersleri vereceklerini duyururken, 4 bin üyeli derneğin başkanı Cida Vieira, 300 üyelerinin Mart ayından itibaren bedava İngilizce dersi alacağını söyledi.

Uluslararası haber ajansı AP'ye açıklama yapan Cida Vieira, gönüllü İngilizce öğretmenleri aradıklarını da belirtti. Vieira, "Gönüllü İngilizce öğretmenleri bulmakta zorlanacağımızı sanmıyorum. Çünkü bize gönüllü olarak yardım eden onlarca psikolog ve doktor var" dedi.

Üyelerine İngilizce dışında Fransızca ve İtalyanca ders vermek için çalışma yürüttüklerini de belirten Vieira, "Kızlarımız için önemli olan, İngilizce vizite ücretini ve karşılığında verecekleri hizmeti, müşteriye anlatabilmesi" şeklinde konuştu.