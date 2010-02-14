Hayat kadınlarına 14 Şubat baskını!

T24-İstanbul polisinin Aksaray'da bulunan otel ve eğlence mekanlarına yaptığı operasyonda 15 kadın para karşılığı fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.





Çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınların 14 Şubat Sevgililer Günü'ne 'özel tarife' uyguladıkları öğrenildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Aksaray ve çevresinde önceden belirlenen otel ve eğlence mekanlarına fuhuş operasyonu yaptı.





Polisin tebdil-i kıyafet pazarlık yaparak tespit ettiği 15 kadın, para karşılığı fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Çoğunluğunun Ukrayna, Moldovya, Rusya ve Romanya uyruklu olduğu belirlenen kadınlar Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek haklarında yasal işlem yapıldı.



Çoğunluğu yabancı uyruklu olan kadınların 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'tarife' uyguladıkları öğrenildi. Ülkelerinde öğretmen, psikolog, doktor gibi önemli meslek sahibi olduğu belirtilen kadınların sınır dışı edileceği öğrenildi.





Polis yetkilileri kumar ve fuhşa yönelik operasyonların süreceğini vurguladı