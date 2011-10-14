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'Hayat kadınının parasını ödemedi'

Aktör Charlie Sheen'in Plaza Otel'de uyuşturucudan kendini kaybettiği gecenin başka bir yönü daha ortaya çıktı.

14 Ekim 2011 03:00

T24 - Aktör Charlie Sheen'in Plaza Otel'de uyuşturucudan kendini kaybettiği gecenin başka bir yönü daha ortaya çıktı. 

Charlie Sheen'in uyuştutucu yüzünden hastaneye kaldırıldığı o gece, yanında olan hayat kadınıyla 12 bin dolara anlaştığı ancak alkol ve uyuşturucudan kendini kayberip olay çıkarınca apar topar hastaneye götürüldüğü için bu parayı ödemediği konuşuluyor. 


Sheen, Capri Anderson adıyla da bilinen Christina Walsh’u bir ajans aracılığıyla buldu.


Aynı zamanda porno filmlerde de oynayan Walsh, ünlü aktörle 12 bin dolara anlaştı.


Walsh aktörle buluşur buluşmaz önce parasını almak istedi ancak isteği gerçekleşemedi.






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