Hayat böyle bir şey!

Eskişehir’de 1.5 yıl önce, ailesinin evlenmelerine izin vermediği Adnan Demir'den hamile kalıp, 2'nci kattaki evin tuvaletinde dünyaya getirdiği kız bebeğini havalandırma boşluğuna atarak yaralanmasına neden olan 25 yaşındaki Güler (Durmaz) Demir, tutuksuz yargılandığı duruşmaya 2 çocuğuyla birlikte katıldı.Adnan Demir'le evlendikten sonra bir çocuğu daha olan Güler Demir'in 1.5 yaşına gelen ve Demeter Kibele adını verdiği pencereden attığı ilk çocuğu, duruşmada dedesinin kucağında çevresine gülücükler dağıttı.Olay, 3 Mayıs 2007 tarihinde Kırmızıtoprak Mahallesi Tarlabaşı Sokak'ta meydana geldi. Güler Durmaz, ailesinin evlenmelerine izin vermediği Adnan Demir'den hamile kaldı. Hamileliğini ailesinden gizleyen Güler Durmaz, evinin tuvaletinde yaptığı doğum sonucunda dünyaya getirdiği kız bebeğini ikinci kattan havalandırma boşluğuna attı. Alt katta oturan komşuları bebeğin ağlama sesini duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri tarafından alt kattaki dairenin duvarı balyozla yıkılarak bebeği yaralı olarak kurtardı. Bebek, Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılırken, anne Güler Durmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Daha sonra yapılan duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Güler Durmaz, ailesinin artık kabullenmesiyle bebeğinin babası Adnan Demir'le evlendi. Hastanede tedavi görüp sağlığına kavuşan kız bebek de çifte teslim edildi. Çift, bebeklerine Demeter Kibele adını verdi. Demir çiftinin daha sonra bir kız bebekleri daha dünyaya geldi. Demir çifti bugün 5 aylık olan bu bebeğe de Durusu Turkuaz adını verdi.Bebeğini ikinci kattan aşağıya atan Güler Demir'in yargılanmasına bugün Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Güler Demir duruşmaya yakınları ve 2 çocuğu ile birlikte katıldı.Dedesinin kucağında oturan Kibele Demir duruşma salonunda etrafına gülücükler dağıttı. 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz olarak yargılanan Güler Demir, annesi Safiye Durmaz ile babası Selahattin Durmaz'ın Adnan Demir ile evlenmelerine izin vermediği için bunalıma girip dünyaya getirdiği bebeğini pencereden attığını söyledi.Olayın ardından Adnan Demir ile evlendiğini ve bir çocuklarının daha olduğunu anlatan Güler Demir, “Adnan benimle evlenmek istiyordu. Beni ailemden istetti. Ancak ailem Adnan'ın evlenip boşanmış olması nedeniyle evliliğimize izin vermedi. Hamile kaldığımı ailemden gizlemiştim. Tuvalette doğum yapınca paniğe kapıldım ve bunalıma girip bebeğimi pencereden aşağıya attım. Bu olaydan sonra Adnan ile evlendik. Bir çocuğumuz daha oldu. Şimdi mutlu bir yuvam var” dedi.Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporların beklenmesi için duruşmayı erteledi. Güler Demir, yakınları ve 2 çocuğuyla birlikte Adliye binasından ayrıldı.