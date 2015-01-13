Hayat Boumeddiene 7 bin hayalet IŞİD'çiden biri mi?

Paris katliamı, dünyayı kara kara düşündüren bir gerçeği ortaya çıkardı. Suriye’de savaşan 15 bin IŞİD militanı olduğu biliniyor, ancak bunlardan sadece 7.800’ü ismen biliniyor. Diğerleri ‘turist’ gibi seyahat edebiliyor. Fransa’daki saldırılarla bağlantılı aranan Hayat Boumeddine (26) isimli kadın da bunlardan sadece biri. Boumeddine'nin IŞİD’in ilan ettiği Hilafet Devleti’nin başkenti olan Rakka’ya gitmiş olabileceği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Paris’te IŞİD/El Kaide bağlantılı kişilerin Charlie Hebdo katliamı, IŞİD tehdidinin Suriye, Irak ya da Yemen’le sınırlı olmadığını ortaya koydu. Örgüte karşı küresel düzeyde yapılan toplantılarda, ‘riskli profillerin paylaşımı’ konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Son olarak kasım ayında Paris’te yapılan içişleri bakanları toplantısında ülkeler arası işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından IŞİD’e sempati duyan, katılmak üzere harekete geçen şüphelilere ait profiller paylaşılmaya başlandı. Türkiye’de güvenlik ve istihbarat makamlarına dün itibari ile gelen isim sayısı 7 bin 800’ü buldu.

'Sınırlarda yeni mekanizma'

Suriye’nin Rakka kentini merkez tutan IŞİD’in insan kaynağı en çok Irak, Türkiye, Ürdün ve Lübnan üzerinden Suriye’ye giriyor. Türkiye, kendi veri bankasında isim yoksa ve bu konuda uyarılmamışsa, yasaları ihlal etmeyen hiçbir yabancı ülke vatandaşını engelleyemiyor. Son 6 ayda yaşanan gelişmelerin ardından önemli havalimanlarında terör uzmanları görevlendirildi ve şüpheli giriş-çıkışlar yakın markaja alındı.

Akçakale'den sinyal

Fransa’daki terör saldırılarından sonra Türkiye istihbaratı, adı geçen şüphelilerin isimlerini kendi veri bankasında araştırdı ve sonuçlarını 1 saat içinde Fransa ile paylaştı. Hayat Boumeddiene’nin 2 Ocak’ta Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisi de Fransa ile paylaşıldı. Boumeddiene, Fransa istihbaratının hedefinde olsa da Türkiye’ye gönderilen 500 kişilik listede ismi bulunmuyordu, bu nedenle rahatlıkla giriş yapmıştı. Fransız polisi, Türkiye’den giden bilgilere rağmen, 8 saat daha kadının baskın yapılan markette bulunduğuna dair haberleri yaydı. Diğer taraftan Hayat’ın cep telefon numarası 8 saat sonra Türkiye’ye verildi ve sinyalleri üzerinden geçmişe yönelik yapılan taramada, İstanbul’a geldikten 4 gün sonra 8 Ocak’ta Akçakale’de bulunduğu tespit edildi. İstanbul polisi de otel kayıtlarından Fransız kadın ile giriş yaptığı Fransız vatandaşı arkadaşının İstanbul’daki izine ulaştı.

Sıkıntı Fransa'dan kaynaklanıyor

Ankara, Fransa’nın paylaşım konusundaki işbirliğini yetersiz buluyor. Çünkü, Fransa istihbaratı belirlediği IŞİD profilli vatandaşlarının listesini tam olarak paylaşmıyor. Yaklaşık 1200 profilden sadece 500’ü Ankara’ya bildirilmiş durumda. Türkiye ise suçüstü yakalamadığı sürece, Fransa’nın ismini bildirmediği Fransızlara IŞİD üyesi muamelesi yapmıyor. Adı bildirilen Fransız vatandaşlarını ise Fransa’ya geri gönderiyor.

Sınır dışı edildi yine geldi

Türkiye’nin havaalanında yakalayıp, Marsilya’ya gönderdiği iki şüpheli Fransız, polis Paris’te beklediği için Fransa’ya giriş yapmıştı. İlginç bir örnek ise şöyle: “Türkiye’nin 29 Eylül’de Kilis’te yakalayıp 19 Ekim’de uçakla Paris’e gönderdiği IŞİD militanı Faradje Abidat (26), 1.5 ay sonra yine Türkiye’de yakalandı. Abidat’ı sorgulayıp, aynı gün serbest bırakan Fransız İstihbaratı, 23 Ekim günü Ankara’ya “Otobüs ile Türkiye’ye geliyor” mesajı göndermişti. Ancak Abidat otobüsten çıkmadı. Abidat, Türkiye’de polisin dikkati sayesinde 7 Kasım günü Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı. Yunanistan’dan feribotla gelen IŞİD üyesinin yanında 6 yetişkin ve 10 çocuktan oluşan üç aile de vardı.

Firari Hayat Rakka’ya mı gitti?

-Fransa’da markete saldırı düzenleyen Amedy Coulibaly’nin (32) eşi Hayat Boumeddiene’nin (26), Türkiye’de kaldığı 6 günün sırrı çözülmeye çalışılıyor. İstihbarat birimleri, Boumedienne’nin 2 Ocak tarihinde Türkiye’ye geldiğini belirledi. -Fransa’daki saldırılar sırasında Türkiye’de olduğu anlaşılan genç kadın, 8 Ocak tarihinde izini kaybettirdi. Hayat’ın Şanlıurfa Akçakale’den, IŞİD kontrolündeki Suriye’nin Rakka eyaletine bağlı Tel Abyad’a yasadışı yollardan geçtiği sanılıyor. Terör ve istihbarat birimleri, Hayat’ın Türkiye’de kaldığı süre içinde görüştüğü kişiler ve ilişkileri mercek altına aldı.

-MİT ve emniyet istihbaratı ile terör birimlerinin araştırmasına göre Hayat 2-3 Ocak’ta İstanbul’daydı.

-İstanbul’da 2 kişiyle görüşen Boumedienne 4 Ocak’ta uçakla Şanlıurfa’ya geldi. Boumeddiene’in, İstanbul ve Şanlıurfa’da bağlantı kurduğu 4 Türk vatandaşının kimliği belirlendi. Ancak Boumedienne’in yanında olduğu söylenin şahsın sırrı çözülemedi.

-Boumedienne’nin, 6-7-8- Ocak tarihlerinde Türkiye sınırları içinde olduğu, ancak kesin adresi ve temaslarının henüz tespit edilemediği, araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

-Times gazetesine göre Hayat, Türkiye’den Fransa’yı 18 kez aradı. Türkiye’de bulunduğu sırada telefonundan en son sinyal, Coulibaly’nin kadın bir polisi öldürdüğü geçen perşembe geldi. Görüşme, Şanlıurfa Akçakale’den yapıldı. Boumeddiene’nin Türk telefonundan kayıtlara geçen son görüşmesi ise cumartesi günü Akçakale’nin karşısındaki, IŞİD’in kontrolündeki Tel Abyad’dan yapıldı. Hayat’ın Rakka’ya gitmiş olabileceği söyleniyor.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hayat hakkındaki bilgiler elde edilir edilmez, henüz Fransa makamları sormadan bunları kendilerine ilettiklerini söyledi.