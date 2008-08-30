Hayallerini kiloları yıktı

Hatay'da obezite nedeniyle 16 yaşında 230 kiloya ulaşan bu nedenle eğitimini yarım bırakan ve Sağlık Bakanlığının talimatıyla hastaneye yatırılan Azize, 26 kilo verdiği bir aylık tedavisinin ardından hastaneden çıkarıldı. Saraykent Mahallesi'nde 9 çocuklu Mustafa ve Selma B. çiftinin yedinci çocuğu Azize, kiloları yüzünden arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini, bu nedenle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemediğini söyledi. Şubat ayında kendisiyle ilgili gazetede çıkan haberlerin ardından Sağlık Bakanlığının devreye girerek, yardım ettiklerini ifade eden Azize B, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde bir ay tedavi gördüğünü ve yaklaşık 26 kilo verdiğini kaydetti.



'Sadece kilo vermek istiyorum'



Hastaneden ayrıldıktan sonra da diyet programına devam ettiğini, sokağa çıkmaya başladığını belirten Azize B, son bir aydır, evdeki maddi sıkıntıların psikolojisini bozduğunu ve yeniden kilo almaya başladığını söyledi. Babasının şeker hastalığı nedeniyle 3 yıl önce sol bacağının kesildiğini, bu nedenle çalışamadığını ağabeyinin de sara hastası olduğunu anlatan genç kız, ''Böyle bir ortamda kilo vermem mümkün değil. Eğitimimi tamamlayıp iyi bir iş bulabilmek için okumak ve aileme bakmak istiyorum. Ancak bu kilolu halimle kimse beni işe almıyor. Yetkililerden sadece kilo verip okula gidebilmek için destek bekliyorum. En azından beni istediğim kiloya düşürene kadar hastanede yatırsınlar'' diye konuştu.



Okula gidemediği için çok mutsuz olduğunu belirten Azize B, bu üzüntüsünü bol bol kitap okuyarak unutmaya çalıştığını, bazen de duygularını şiir yazarak bastırdığını söyledi.