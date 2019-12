Hayallere sığmayan minyatür odalar

Henry Kupjack, ‘Minyatür Odalar’ın ortaya çıkmasında yılların deneyimi ve çocukluk hayal gücünün çok büyük tesiri olduğunu söylüyor. ‘Minyatür Oda’lar her yaştan insanı farklı sebeplerle derinden etkiliyor. Bu odalarda her kişinin yaşamından, tecrübelerinden, tarihinden, kültüründen izler bulması mümkün. Her bir oda, bir televizyon ekranından içeri bakıyormuş hissi uyandırıyor insanlar üzerinde.Kupjack’in odaları öylesine gerçek ki bakıldığında odanın içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Minyatürlerin fotoğraflarından gerçek mi yoksa minyatür mü olduklarını ayırt etmek neredeyse imkansız. Kurgunun başarısı, gerçekçiliği yansıtacak yeterli detayın verilebilmesi açısından doğru orantılamaya bağlı. Kupjack ekolünde ideal oran olan 1 inch 1 adım; 1/12 ölçeğine denk düşüyor.