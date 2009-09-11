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Kültür-Sanat

Hayallere sığmayan minyatür odalar

Henry Kupjack yıllardır minik, büyüleyici ve her detayı kusursuz dünyalar yaratıyor.

11 Eylül 2009 03:00

Pek çok ‘Minyatür Oda’ çalışması Winterthur Müzesi, Chicago Sanat Enstitüsü, Boston Kütüphanesi ve Illinois Devlet Müzesi’nde, Forbes Galerisi’nde sürekli olarak sergilenmekte. Florida Naples Sanat Müzesi, Winterthur Müzesi gibi müzelerde yer alan 50'den fazla ‘Minyatür Oda’sı bulunmakta.




Henry Kupjack, ‘Minyatür Odalar’ın ortaya çıkmasında yılların deneyimi ve çocukluk hayal gücünün çok büyük tesiri olduğunu söylüyor. ‘Minyatür Oda’lar her yaştan insanı farklı sebeplerle derinden etkiliyor. Bu odalarda her kişinin yaşamından, tecrübelerinden, tarihinden, kültüründen izler bulması mümkün. Her bir oda, bir televizyon ekranından içeri bakıyormuş hissi uyandırıyor insanlar üzerinde.






Kupjack’in odaları öylesine gerçek ki bakıldığında odanın içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Minyatürlerin fotoğraflarından gerçek mi yoksa minyatür mü olduklarını ayırt etmek neredeyse imkansız. Kurgunun başarısı, gerçekçiliği yansıtacak yeterli detayın verilebilmesi açısından doğru orantılamaya bağlı. Kupjack ekolünde ideal oran olan 1 inch 1 adım; 1/12 ölçeğine denk düşüyor.





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