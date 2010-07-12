Hayalinizdeki eve ulaşmak zor değil

T24- Hayatımızda biraz değişiklik yapmak istediğimizde işe ilk önce evimizin dekorasyonundan başlamayı tercih ederiz. Ama ev dekorasyonu zor iş... Belli kurallara göre yapılmalı

İşte bizden size dar mekânları daha geniş gösterecek, yaşadığınız yeri zevkinize ve ruh halinize uygun bir yer haline getirmeniz için iğneden ipliğe her şeyi nasıl kullanacağınız ve nereye yerleştireceğinizle ilgili 10 tane küçük ipucu...



1) Mobilyalar rahat ve işlevsel olmalı!



Çocuk odası, bebek odası, genç odası, yemek odası, misafir odası, oturma odası, yatak odası ve salonlarda mobilya seçimini yaparken işlevsellik ve ergonomiyi ön planda tutmalısınız. Çünkü evinizin bu kısımları daha rahat bir yaşam sürmeniz için dekore edilen yerlerdir.



2) Odanızın büyüklüğünü hesaba katın!



Koltuk, kanepe ve benzeri mobilya gruplarını mutlaka oda büyüklüğüne göre seçmelisiniz.



3) Kanepeleri kullanabilirsiniz!



Mobilyalarınızı takım halinde almak yerine bir başka alternatif de tek tek, renk renk kanepeleri tercih edip, seçiminizi odanın bütünü ile uyum sağlayacak şekilde yapabilirsiniz. Bu, mekanınızı daha da özgün kılacaktır. Ama koltuk takımı, kanepe ve diğer eşyalar renk ve tarz olarak birbirleriyle mutlaka uyumlu olmalıdır.



4) Işığı iyi ayarlayın!



Aydınlatma tercihinizi doğru seçmelisiniz ve her zaman için gün ışığına yakın yerleri seçmelisiniz. Doğru aydınlatma tablo benzeri ve diğer aksesuarlarınızın bir anlamda da zevklerinizin daha çok ortaya çıkmasına yardımcı olacağı gibi, bulunduğunuz mekânda sıkılmaksızın ailenizle uzun zamanlar geçirmenize yardımcı olur. Sadece TV seyredilen özel bir odanız var ise, doğru karartma ve aydınlatma için iyi bir ışık düzeni ve pencerelerde yeterli örtücülüğü sağlarsanız TV izleme keyfinizi ikiye katlarsınız.



5) Kumaş seçimleri önemli!



Perde, oturma grubu, sandalye ve diğer mobilya kumaş seçimini temizlenebilecek tercihler arasında yapın. Özellikle leke tutmayan kumaşlar bu konuda sizler için iyi bir seçenek olur.



6) Renklere dikkat edin!



Perde ve mobilyalarda renk seçimini, odanın ışık oranına göre belirleyin. Odanız az ışık alıyorsa açık renkler, aydınlık ise koyu ve canlı renkler tercih edilebilir. Özellikle az ışık alan odalarda, duvar ve zemin rengini açık renklerde tercih etmelisiniz. Bu sayede mekânınızın geniş görünmesine katkıda bulunursunuz.



7) Ayna kullanın!



Çok küçük alanlar için, dekoratif amaçlı ayna kullanımı odanın geniş görünmesine yardımcı olur.



8) Fazlalıkları ortadan kaldırın!



Alan içinde fazlalık yapan ve rahatsızlık veren eşyaları kaldırmak, mekânınızı daha kullanışlı ve ferah kılacaktır.



9) Mobilyalar ne çok uzak ne de çok yakın olmalı!



Oda düzenlemesini yaparken misafirlerinizi de unutmayın. Odanız sohbet ortamı sağlamalıdır. Bir çift sandalye ya da ikili koltukla odanızda samimi alanlar düzenleyebilirsiniz. Kanepe, koltuk ve sandalyeler arasında mesafe bırakmayı unutmayın; bu şekilde alanınız sıkışık gözükmez. Diğer yandan eğer sandalye ve koltukları çok uzağa koyarsanız sohbet etmek zorlaşabilir.



10) Orta sehpa kullanmayın!



Salonunuz dar ve kullanışsızsa eğer kesinlikle orta sehpa tercih etmekten kaçının. Aksi halde eşyalarınız daha fazla yer kaplar ve size daha az yer kalır.