-HAYALİNİ KURDUKLARI CERN'İ GEZDİLER CENEVRE (A.A) - 29.01.2011 - İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 48 öğrencisi, evrenin oluşum sırlarını araştıran ''Büyük Patlama'' deneyinin yapıldığı Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ni (CERN) gezdi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) 48 öğrenci, evrenin oluşumundaki sırların araştırıldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ni (CERN) gezerek incelemelerde bulundu. İTÜ Fizik Mühendisliği bölümü tarafından organize edilen ziyarete katılan genç fizikçilerden 8'i, büyük çarpışma deneyinin gerçekleştirildiği, yerin 100 metre altına inerek ATLAS dedektörünü görme şansını yakaladı. Sıkı güvenlik önlemleri altında, özel tarayıcılardan geçirilerek asansörle yerin altına indirilen öğrenciler, burada 8 katlı bir bina büyüklüğündeki deney düzeneği ve dev mıknatısları inceledi. Yeraltında evreni oluşturan temel parçacıkları bulmak amacıyla, 27 kilometrelik oval tünelde protonların çarpıştırıldığı hızlandırıcıları da inceleyen öğrenciler, çarpışmanın nasıl gerçekleştirildiğini rehber hocalardan dinledi. Yerin 100 metre altında yaklaşık 1 saat kalan öğrenciler, daha sonra yeryüzüne çıktı. Öğrencilere çıkışta, yeraltında radyasyon alıp almadıklarına ilişkin ölçümler de yapıldı. Daha sonra CERN'in çeşitli bölümlerini de gezerek incelemelerde bulunan öğrenciler, ilerde çalışmak hayali kurdukları merkezde gezerken heyecanlı anlar yaşadı. -TÜM FİZİKÇİLER CERN'İ GÖRMELİ Öğrencilerle birlikte CERN'ni gezen İTÜ Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Erhan Emirhan, CERN'i gezmenin öğrencilerinin ufkunu açacağını belirterek, CERN'i tüm fizikçilerin görmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilerinin çok heyecanlandığını belirten Emirhan şunları söyledi: ''Ziyaretimizin en önemli bölümü, yerin 100 metre altındaki ATLAS dedektörünü görmek oldu. Orada hangi parçacıkların hangi kısımda belirlendiğini gördük. Ancak, öğrencilerden 8'i ATLAS'a inebildi. Diğer öğrenciler ise üç boyutlu simülasyonu izleyerek parçacık fiziği hakkında detaylı bilgi sahibi oldu. Ayrıca Hızlandırıcı Teknolojileri Laboratuvarını da gezen öğrenciler, bu 27 kilometrelik tünel içerisinde kullanılan manyetik alanın test sürecini görmüş oldu. Hem teknik hem de fizik açısından yenilikler ve gelişmeleri yakından görme şansını yakaladı. Onlar için büyük bir şans. Burada duydukları heyecan, ileride yapacakları çalışmalara yön verecek. Teorik bilgiler, buradaki deneylerle test ediliyor. Bunları daha yakından görmek bizim için olduğu kadar öğrenciler için de çok heyecan verici.'' -CERN- Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), nükleer Araştırmalar için Avrupa Konseyi anlamına gelen Fransızca ''Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire'' sözcüklerinin kısaltmasıdır. İsviçre ve Fransa sınırında yer alan ve Cenevre şehrine yakın olan CERN, dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarıdır. CERN’in kuruluş amacı, üye ülkelerin kendi bütçe olanakları ile gerçekleştiremeyecekleri araştırmaları, ortak olarak yürütebilmektir. 12 Avrupa Devleti tarafından, 1954'te kurulan CERN'in bugün 20 üyesi bulunuyor. CERN'e, asil üye adaylık başvurusu kabul edilen Türkiye'nin, resmi görüşmelerin yapılacağı, yaklaşık 3 yıllık bir sürecin ardından merkeze asil üye olması bekleniyor.