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Dünya

Hayalindeki eşi bulmak için kendisini internetten satışa çıkardı

İngiltere'de 49 yaşındaki Lois Curtis isimli kadın, hayalini gerçekleştirmek için kendisini alışveriş sitesinde açık artırmaya çıkardı

29 Ocak 2015 19:44

49 yaşındaki İngiliz Louis Curtis, online alışveriş sitesi eBay üzerinden kendini açık artırmaya çıkardı.

ntv.com.tr'nin haberine göre, online alışveriş sitesi eBay’de bulunan ilginç açık artırma, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Hayalindeki eşi eBay'de bulmak için harekete geçen Lois Curtis, siteye fotoğraflarıyla beraber ilan verdi. Kısa sürede ülke çapında hatırı sayılır bir üne kavuşan 49 yaşındaki iki çocuk annesi Lois Curtis, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelse de sadece iki kullanıcıdan teklif alabildi.

 

Teklif sayısını az buldu

 

Gelen teklif sayısının az olduğunu söyleyen Curtis, 12 saat sonra ilanı kaldırırken, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan onlarca erkekten mesaj aldığını iddia etti.

Hayalinin Yunanistan’da yaşamak olduğunu belirten Curtis, ilanı Yunanistan’da yaşayan bir arkadaşının teklifi üzerine verdiğini de sözlerine ekledi.

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