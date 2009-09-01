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Hayali Yavuz Turgul'la çalışmak

Oyuncu Fırat Doğruloğlu, sinemada yer alabilmek için oyuncunun farkını ortaya koyabilmesi gerektiğini söyledi.

01 Eylül 2009 03:00

TRT2'de Tuluhan Tekelioğlu'nun "Boğaziçi'nden" programına konuk olan oyuncu Fırat Doğruloğlu, sinemada yer alabilmek için oyuncunun farkını ortaya koyabilmesi ve iyi bir oyuncu olması gerektiğini söyledi.

Aynı şekilde tiyatro için de iyi oyunculuğun gerektiğini ifade eden Doğruloğlu, televizyon dizilerinde iyi oyunculuğun ne kadar önemli olduğunu da pek kestiremediğini ifade ederek "Ama sinema ve tiyatro yapıyorsanız iyi oyuncu olmak zorundasız" dedi.

Bir oyuncu için yeteneğin önemli olduğunu da belirten Fırat Doğruloğlu, "Yetenek olmazsa zaten bu işi yapmanız imkansız ama bunun üzerine çok çalışmak gerekiyor gerçekten. Sürekli kendini geliştirmek ve yenilenmek gerekiyor. Tiyatro bizim için bu anlamda çok büyük bir avantaj. Çünkü tiyatro laboratuvar gibi aslına bakarsanız" açıklamasını yaptı.

En çok kiminle çalışmak isteyeceğiyle ilgili soru üzerine, her oyuncunun Yavuz Turgul gibi bir isimle çalışma hayalinin olduğunu ifade eden Fırat Doğruloğlu, Çağan Irmak, Serdar Akar gibi çok iyi yönetmenler olduğuna vurgu yaptı.

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