'Hayali maymun' da yapıldı!

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ABD’de, Hex, Roku ve Chimero adı verilen “hayali maymunlar”, erken gelişim aşamasındaki al yanaklı maymun (rhesus) embriyolarından alınan hücrelerin bir araya getirilmesi ve bu embriyonların anne görevi görecek iki maymuna yerleştirilmesiyle dünyaya geldi.Maymunların her biri farklı genomlara (bir canlının DNA ve RNA’sı dahil tüm genetik bilgisi) sahip farklı embriyonlardan üretilen hücreleri taşıyor. Bilim dünyası, bugüne kadar farklı genomları bir araya getirerek “hayali” fare, tavşan, koyun ve sığır üretmişti.İlk “hayali” maymunlar ise, Oregon Ulusal Primat Araştırma Merkezi laboratuvarında biri tek yavru, diğerleri ikiz olarak hiçbir sağlık sorunu olmadan doğdu. Araştırmayı yöneten Shoukhrat Mitalipov, “Hücreler asla kaynaşmıyor. Ancak bir arada kalıyor ve birlikte çalışıyor. Böylece doku ve organları meydana getiriyorlar. Bilimde önümüze çıkacak fırsatlar inanılmaz” dedi.Deneyin başarılı olması, maymun ve insanları içeren memelilere ait kök hücrelerin, daha önce denenen yönteme aynı tepkiyi gösterdiğini ortaya koydu. Hayali hayvanların oluşturulması embriyonik kök hücrelerin vücuda enjekte edildiğinde işe yarayan dokulara dönüşüp dönüşemeyeceği açısından önemli.