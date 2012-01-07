T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Hayali maymun' da yapıldı!

07 Ocak 2012 02:00

T24 - Al yanaklı 6 maymundan alınan genlerle, laboratuvarda dünyanın ilk 'kimera' (tek bedende çok kimlikli hayali yaratık) maymunları üretildi.

'Hayali maymun' da yapıldı!

ABD’de, Hex, Roku ve Chimero adı verilen “hayali maymunlar”, erken gelişim aşamasındaki al yanaklı maymun (rhesus) embriyolarından alınan hücrelerin bir araya getirilmesi ve bu embriyonların anne görevi görecek iki maymuna yerleştirilmesiyle dünyaya geldi.

Maymunların her biri farklı genomlara (bir canlının DNA ve RNA’sı dahil tüm genetik bilgisi) sahip farklı embriyonlardan üretilen hücreleri taşıyor. Bilim dünyası, bugüne kadar farklı genomları bir araya getirerek “hayali” fare, tavşan, koyun ve sığır üretmişti.

İlk “hayali” maymunlar ise, Oregon Ulusal Primat Araştırma Merkezi laboratuvarında biri tek yavru, diğerleri ikiz olarak hiçbir sağlık sorunu olmadan doğdu. Araştırmayı yöneten Shoukhrat Mitalipov, “Hücreler asla kaynaşmıyor. Ancak bir arada kalıyor ve birlikte çalışıyor. Böylece doku ve organları meydana getiriyorlar. Bilimde önümüze çıkacak fırsatlar inanılmaz” dedi.

Deneyin başarılı olması, maymun ve insanları içeren memelilere ait kök hücrelerin, daha önce denenen yönteme aynı tepkiyi gösterdiğini ortaya koydu. Hayali hayvanların oluşturulması embriyonik kök hücrelerin vücuda enjekte edildiğinde işe yarayan dokulara dönüşüp dönüşemeyeceği açısından önemli.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24