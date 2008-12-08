T24 LogoT24 Logo
Politika

Hayali 22 bin yeni seçmen

İstanbul Maltepe Altayçeşme Mahallesi Muhtarı, seçmen listesinde gözüken ancak, mahallede oturmayan 22 bin 200 kişi olduğunu ileri sürdü.

08 Aralık 2008 02:00

İstanbul Maltepe İlçesi Altayçeşme Muhtarı ve Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanvekili Engin Toker, seçmen listelerinde Altayçeşme Mahallesi’nde gözüken, ancak mahallede oturmayan 22 bin 200 kişiyi saptadıklarını belirtti.

Toker, muhtarlığa astıkları seçmen listelerinde mahallede oturmayan aileler tespit ettiğini belirterek “Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nün adrese dayalı nüfus kayıtlarında bu aileler Altayçeşme Mahallesi'nde oturuyor görünüyor” dedi. Mahallesinde 24 bin 800 kişi oturduğunu ancak şu anki kayıtların 47 binden fazla olduğunu öne süren Toker “Mahallemin nüfusu bir anda yaklaşık 2 kat arttı.

Adresler boş çıktı 

Vatan Gazetesi,  Toker’in iddialarını yerinde araştırdı. Apartmanların sakinleriyle yaptığı görüşmede oy pusulalarında kayıtları 34 haneli Kenan Bbey Apartmanı’nda gözüken vatandaşlardan bir kısmının taşındığı, bir kısmının ise apartmanda hiç oturmadığı ortaya çıktı.

Kenan Bey Apartmanı’nın görevlisi Yılmaz Aygün, seçmen kütüğüne bakarak ” Bu listedeki isimlerin hiçbirisi apartmanımızda oturmuyor. Özdemir ve Turgut ailesi ise burada oturuyorlardı ancak taşındılar “ dedi.

Apartmanın en eski sakini İnci Küçük (61) ise eşinin ismini listede bulunmamasının şaşkınlığını yaşıyor:

”Biz apartmana ilk taşınan aileyiz. Listedeki isimler bu apartmanda oturmuyorlar. Ben seçmen pusulasında ismimi gördüm ancak yaklaşık 40 yıldır bu apartmanda oturduğumuz halde kocamın ismi nasıl oluyorsa listede yok? Sabahtan beri Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden kocamın kaydının nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum.”

'Zorla kaydoldum'

Muhtarlıkta belirttiği adreste oturmasına karşın  listede kaydını göremeyen bir başka vatandaş da Altayçeşme Mahallesi Orkide Sokak Arifbey Apartmanı’ndan İlhan Yılmaz (62).  Yılmaz “12 yıldır ben ve ailemizin diğer 4 ferdi bu apartmanda oturmaktayız. Son 5 yerel seçimde kaydımız seçmen pusulalarında vardı. Yerel seçimlerdeki oy pusulamı görmeye ancak son gün gidebildim. Kaydımızı göremedim. Daha sonra gittiğim Nüfus Dairesi’nde ise 6,5 saat bekledikten sonra oradaki memur benim ailemin kaydının gözükmediğini söyledi. Nüfus idaresinde beni tanıyanların sayesinde tekrar ailemi kayıt ettirdim.”

İtiraz edeceğiz

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı Başkanı Atagün Duygulu adreste bulunamayan vatandaşları Altayçeşme dışında Zümrütevler Mahallesi'nde de saptadıklarını . Duygulu “YSK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre oy pusulalarındaki nüfus kayıtlarına 26 Aralık'a kadar itiraz edilebiliyor. Maltepe’de bu gibi olayları araştırıyoruz. İtiraz etmeye hazırlanıyoruz” dedi.

İşte liste

Muhtar Engin Toker’in saptadığı, Orkide Sokak Kenan Bey Apartmanı’nda oturmadığı halde, oturuyor gözüken vatandaşların isimleri şöyle:
“Can Demir, Fatma Demir, Emre Özdemir, Fatma Özdemir, Hayriye Özdemir, Şeyma Özdemir, Nilay Yanaşık, Çiğdem Çakırsoy, Gülten Sallar, İsmail Yılmaz, İ. Hakkı Yılmaz, M. Ali Yılmaz, Semiha Yılmaz, Tayyip Yılmaz, Zeynep Yılmaz, Emine Yeşilyurt, Fatma Yeşilyurt, Yılmaz Yeşilyurt, Ahmet Yeşilyurt Nurşen Yeşilyurt, Pınar Koçak, Deni Turgut, Mustafa Turgut.”
Ayrıca aynı apartmanda seçmen listelerinde ismi olanlardan 5 kişilik Uzunal ailesinden sadece 3 ferdin yaşadığı, geri kalan 2 kişinin apartmanda oturmadığını tespit etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24