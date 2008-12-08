Hayali 22 bin yeni seçmen

İstanbul Maltepe İlçesi Altayçeşme Muhtarı ve Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanvekili Engin Toker, seçmen listelerinde Altayçeşme Mahallesi’nde gözüken, ancak mahallede oturmayan 22 bin 200 kişiyi saptadıklarını belirtti.



Toker, muhtarlığa astıkları seçmen listelerinde mahallede oturmayan aileler tespit ettiğini belirterek “Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nün adrese dayalı nüfus kayıtlarında bu aileler Altayçeşme Mahallesi'nde oturuyor görünüyor” dedi. Mahallesinde 24 bin 800 kişi oturduğunu ancak şu anki kayıtların 47 binden fazla olduğunu öne süren Toker “Mahallemin nüfusu bir anda yaklaşık 2 kat arttı.



Adresler boş çıktı



Vatan Gazetesi, Toker’in iddialarını yerinde araştırdı. Apartmanların sakinleriyle yaptığı görüşmede oy pusulalarında kayıtları 34 haneli Kenan Bbey Apartmanı’nda gözüken vatandaşlardan bir kısmının taşındığı, bir kısmının ise apartmanda hiç oturmadığı ortaya çıktı.



Kenan Bey Apartmanı’nın görevlisi Yılmaz Aygün, seçmen kütüğüne bakarak ” Bu listedeki isimlerin hiçbirisi apartmanımızda oturmuyor. Özdemir ve Turgut ailesi ise burada oturuyorlardı ancak taşındılar “ dedi.



Apartmanın en eski sakini İnci Küçük (61) ise eşinin ismini listede bulunmamasının şaşkınlığını yaşıyor:



”Biz apartmana ilk taşınan aileyiz. Listedeki isimler bu apartmanda oturmuyorlar. Ben seçmen pusulasında ismimi gördüm ancak yaklaşık 40 yıldır bu apartmanda oturduğumuz halde kocamın ismi nasıl oluyorsa listede yok? Sabahtan beri Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden kocamın kaydının nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum.”



'Zorla kaydoldum'



Muhtarlıkta belirttiği adreste oturmasına karşın listede kaydını göremeyen bir başka vatandaş da Altayçeşme Mahallesi Orkide Sokak Arifbey Apartmanı’ndan İlhan Yılmaz (62). Yılmaz “12 yıldır ben ve ailemizin diğer 4 ferdi bu apartmanda oturmaktayız. Son 5 yerel seçimde kaydımız seçmen pusulalarında vardı. Yerel seçimlerdeki oy pusulamı görmeye ancak son gün gidebildim. Kaydımızı göremedim. Daha sonra gittiğim Nüfus Dairesi’nde ise 6,5 saat bekledikten sonra oradaki memur benim ailemin kaydının gözükmediğini söyledi. Nüfus idaresinde beni tanıyanların sayesinde tekrar ailemi kayıt ettirdim.”



İtiraz edeceğiz



CHP Maltepe İlçe Teşkilatı Başkanı Atagün Duygulu adreste bulunamayan vatandaşları Altayçeşme dışında Zümrütevler Mahallesi'nde de saptadıklarını . Duygulu “YSK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre oy pusulalarındaki nüfus kayıtlarına 26 Aralık'a kadar itiraz edilebiliyor. Maltepe’de bu gibi olayları araştırıyoruz. İtiraz etmeye hazırlanıyoruz” dedi.



İşte liste



Muhtar Engin Toker’in saptadığı, Orkide Sokak Kenan Bey Apartmanı’nda oturmadığı halde, oturuyor gözüken vatandaşların isimleri şöyle:

“Can Demir, Fatma Demir, Emre Özdemir, Fatma Özdemir, Hayriye Özdemir, Şeyma Özdemir, Nilay Yanaşık, Çiğdem Çakırsoy, Gülten Sallar, İsmail Yılmaz, İ. Hakkı Yılmaz, M. Ali Yılmaz, Semiha Yılmaz, Tayyip Yılmaz, Zeynep Yılmaz, Emine Yeşilyurt, Fatma Yeşilyurt, Yılmaz Yeşilyurt, Ahmet Yeşilyurt Nurşen Yeşilyurt, Pınar Koçak, Deni Turgut, Mustafa Turgut.”

Ayrıca aynı apartmanda seçmen listelerinde ismi olanlardan 5 kişilik Uzunal ailesinden sadece 3 ferdin yaşadığı, geri kalan 2 kişinin apartmanda oturmadığını tespit etti.

