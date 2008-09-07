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Kültür-Sanat

Hayaletler yine avlanacak!

Hayalet Avcıları, 1984 ve 1989 yapımlarındaki başarının ardından bir üçüncü filmle tam 19 yıl sonra geri dönüyor.

07 Eylül 2008 03:00

Hayalet Avcıları, 1984 ve 1989 yapımlarındaki başarının ardından bir üçüncü filmle tam 19 yıl sonra geri dönüyor.

80'li yıllara damga vuran fantastik sinema örneklerinden Ghostbusters-Hayalet Avcıları, başıboş gezen hayaletleri avlamaya kaldıkları yerden devam edecekler.

İlk iki filmde yer alan Bill Murray ve Dan Aykroyd gibi yaşları geçkin starların da rol alacağı Hayalet Avcıları 3'ün çekimlerinin yakında başlaması bekleniyor.

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