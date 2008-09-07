Hayaletler yine avlanacak!

<span style="COLOR:#000000;">Hayalet Avcıları, 1984 ve 1989 yapımlarındaki başarının ardından bir üçüncü filmle tam 19 yıl sonra geri dönüyor.<br /><br />80'li yıllara damga vuran fantastik sinema örneklerinden Ghostbusters-Hayalet Avcıları, başıboş gezen hayaletleri avlamaya kaldıkları yerden devam edecekler.<br /><br />İlk iki filmde yer alan Bill Murray ve Dan Aykroyd gibi yaşları geçkin starların da rol alacağı Hayalet Avcıları 3'ün çekimlerinin yakında başlaması bekleniyor.<br /><br /><strong>İlgili haberler:<br /><br /></strong><a rel="nofollow" href="/content%5Cnewsdetail.aspx?cat=42&newscode=727"><span style="COLOR:#ff0000;"><strong>Kara Şövalye'den rekor!</strong></span></a><br /><a rel="nofollow" href="/content%5Cnewsdetail.aspx?cat=42&newscode=4771"><span style="COLOR:#ff0000;"><strong>Fragmanların efsane sesi artık yok</strong></span></a><br /></span>