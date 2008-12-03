T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Hayaletler bilinçaltımızdan

2002'den bugüne kadar yürütülen araştırma; hayaletlerin gerçek olmadığını, bilinçaltımızın ürünleri olduğunu ortaya koydu.

03 Aralık 2008 02:00

Berlin Humboldt Üniversitesi psikoloji ve nöroloji bölümlerinin 2002'den bu güne yürüttükleri araştırma sonucunda hayaletlerin kaynağı bulundu. Hayaletler bilinçaltımızın ürünleri.

Araştırmada hayalet gördüğünü iddia eden 2.000 kişi üzerinde araştırma yapılmış. Araştırmaya göre tüm deneklerin ortak özelliği hayalet gördüklerini söyledikleri andan kısa bir süre önce kendilerini tıbbi şok’a sokan olaylar gerçekleşmiş.

Şok hayalet görmeyi tetikliyor

Yapılan araştırmada görülen hayaletin şok’a sebep olan olayla çok yakından ilgili olması göze çarpıyor. Yakınlarını kaybedenler genelde ölen yakınları gördüklerini, yıllarca birlikte yaşadıkları evcil hayvanları kaza sonucu ölünce, tam o hayvanı gördüklerini iddia ediyorlar.

Yapılan beyin tomografileri hayalet görüldüğünde hangi beyin bölgelerinin aktif olduğunu tespit etmekte kullanılmış. Bu esnada göze çarpan beyinin rasyonel çalışan bölümleri nerdeyse tümüyle pasif kalırken bilinçaltı ve duyguları kontrol eden bölümler epileptik düzeyde aktivite gösterdiği olmuş. Bu beyinin olayın etkisini hafifletmek için kullandığı bir iç savunma mekanizması olarka tanımlanıyor.

Hayalet istem dışı görünen birşey

Olayların tamamen istem dışı gelişmesi, bilinçaltından geldiği konusunda tahminleri güçlendirmiş. Olayla ilgili yoğun görüntü veya anıyla karşılaşıldığında hayalet görmenin artması ve özellikle uyku sorunları yaşanırken veya alkollü iken belirmesi de bilinçaltı teorisini güçlendirmiş.

Psikoloji bölümünün açıklamasına göre bundan sonraki araştırmalar bilinçaltını uyarıcı tekniklerin gelişmesi ile hayalet görmeyi bilinçli olarak tetiklemeye çalışmak üzerine yoğunlaşacağı ve hayalet görmenin dejavu ile arasında bağ olup olmadığı konusunda araştırmalar üzerine yoğunlaşacakmış. Araştırmacılara göre beyin iki durumda da birbirine çok benzer aktivite gösteriyormuş.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24