Hayaletler bilinçaltımızdan

Berlin Humboldt Üniversitesi psikoloji ve nöroloji bölümlerinin 2002'den bu güne yürüttükleri araştırma sonucunda hayaletlerin kaynağı bulundu. Hayaletler bilinçaltımızın ürünleri.



Araştırmada hayalet gördüğünü iddia eden 2.000 kişi üzerinde araştırma yapılmış. Araştırmaya göre tüm deneklerin ortak özelliği hayalet gördüklerini söyledikleri andan kısa bir süre önce kendilerini tıbbi şok’a sokan olaylar gerçekleşmiş.



Şok hayalet görmeyi tetikliyor



Yapılan araştırmada görülen hayaletin şok’a sebep olan olayla çok yakından ilgili olması göze çarpıyor. Yakınlarını kaybedenler genelde ölen yakınları gördüklerini, yıllarca birlikte yaşadıkları evcil hayvanları kaza sonucu ölünce, tam o hayvanı gördüklerini iddia ediyorlar.



Yapılan beyin tomografileri hayalet görüldüğünde hangi beyin bölgelerinin aktif olduğunu tespit etmekte kullanılmış. Bu esnada göze çarpan beyinin rasyonel çalışan bölümleri nerdeyse tümüyle pasif kalırken bilinçaltı ve duyguları kontrol eden bölümler epileptik düzeyde aktivite gösterdiği olmuş. Bu beyinin olayın etkisini hafifletmek için kullandığı bir iç savunma mekanizması olarka tanımlanıyor.



Hayalet istem dışı görünen birşey



Olayların tamamen istem dışı gelişmesi, bilinçaltından geldiği konusunda tahminleri güçlendirmiş. Olayla ilgili yoğun görüntü veya anıyla karşılaşıldığında hayalet görmenin artması ve özellikle uyku sorunları yaşanırken veya alkollü iken belirmesi de bilinçaltı teorisini güçlendirmiş.



Psikoloji bölümünün açıklamasına göre bundan sonraki araştırmalar bilinçaltını uyarıcı tekniklerin gelişmesi ile hayalet görmeyi bilinçli olarak tetiklemeye çalışmak üzerine yoğunlaşacağı ve hayalet görmenin dejavu ile arasında bağ olup olmadığı konusunda araştırmalar üzerine yoğunlaşacakmış. Araştırmacılara göre beyin iki durumda da birbirine çok benzer aktivite gösteriyormuş.



