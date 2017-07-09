Hayalet kent Teotihuacan’daki ünlü piramitlerin sırrı çözüldü

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nden uzmanların, bilgisayar taraması yöntemiyle ünlü Ay Piramidi’nin altında bir tünel buldukları, söz konusu tünelde eski zamanlarda ritüellerde kullanılan çeşitli nesnelerin bulunuyor olabileceği bildirildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, konuya ilişkin çalışma yürüten arkeologlardan Veronika Ortega, “Bu buluş, Teotihuacan kent sakinlerinin kapsamlı tapınaklarını inşa ederken hep aynı örneği baz almış olduklarını doğruladı. Bu yapıların işlevinin, öteki dünyayı taklit etmek olduğu anlaşıldı” diye konuştu.

Bulunan tünelin uzunluğunun 103 metre olduğu belirlendi. Şimdiyse bilim insanları, incelemelerini derinleştirmek için kazı yapma imkânlarını araştırıyor.

Ay Piramidi, Teotihuacan’daki en büyük ikinci piramidi olma özelliğine sahip. Teotihuacan kenti, M.S. 2.yüzyılda yükseliş yaşamış, ancak 500 yıl sonra esrarengiz bir biçimde yıkılmış, kentin tüm sakinleriyse kaybolmuştu. Başkent Meksiko’dan 50 kilometre mesafede bulunan Teotihuacan’ın meşhur piramitlerini görmek için her yıl ülkeyi binlerce turist ziyaret ediyor.