T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hayalet Cem Yılmaz'dan ilk fotoğraf

Yönetmen Ferzan Özpetek'in, son filmi ''Sonra Ağlayacağım''da rol alan Cem Yılmaz bir hayaleti canlandırdı...

21 Şubat 2012 19:23

 

T24 - Yönetmen Ferzan Özpetek, son filmi Sonra Ağlayacağım (Magnifica Presenza) ile 11 yıl sonra Türkiye'de kamera arkasına geçti. İtalya, İstanbul ve Mardin'de çekilen filmin oyuncu kadrosunda ünlü komedyen Cem Yılmaz da yer aldı. 
 
Filmleriyle tüm dünyada büyük beğeni toplayan Ferzan Özpetek, çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul ve Mardin’de gerçekleşen yeni filmi Sonra Ağlayacağım (Magnifica Presenza) ile 11 yıl sonra Türkiye'de kamera arkasına geçti. Merakla beklenen filmin fragmanı da nihayet gün yüzüne çıktı. 
 
Özpetek, Sonradan Ağlayacağım'da ünlü komedyen Cem Yılmaz'a da rol verdi. Filmde bir hayaleti canlandıran Yılmaz'ı şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız bir halde göreceğiz.  
 
Filmin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra pek çok Türk oyuncu ve Elio Germano, Margherita Buy, Vittoria Puccini, Giuseppe Fiorello, Paola Minaccioni yer alıyor. İtalya'da 16 Mart'ta vizyona girecek filmin Türkiye vizyon tarihi 30 Mart.  
 
Ferzan Özpetek diğer filmlerinde olduğu gibi, bu filminde de Sezen Aksu şarkıları var.
 
 
 

ETİKETLER

cem yılmazSonra Ağlayacağım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24