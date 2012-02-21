Hayalet Cem Yılmaz'dan ilk fotoğraf

T24 - Yönetmen Ferzan Özpetek, son filmi Sonra Ağlayacağım (Magnifica Presenza) ile 11 yıl sonra Türkiye'de kamera arkasına geçti. İtalya, İstanbul ve Mardin'de çekilen filmin oyuncu kadrosunda ünlü komedyen Cem Yılmaz da yer aldı.

Filmleriyle tüm dünyada büyük beğeni toplayan Ferzan Özpetek, çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul ve Mardin’de gerçekleşen yeni filmi Sonra Ağlayacağım (Magnifica Presenza) ile 11 yıl sonra Türkiye'de kamera arkasına geçti. Merakla beklenen filmin fragmanı da nihayet gün yüzüne çıktı.

Özpetek, Sonradan Ağlayacağım'da ünlü komedyen Cem Yılmaz'a da rol verdi. Filmde bir hayaleti canlandıran Yılmaz'ı şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız bir halde göreceğiz.

Filmin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra pek çok Türk oyuncu ve Elio Germano, Margherita Buy, Vittoria Puccini, Giuseppe Fiorello, Paola Minaccioni yer alıyor. İtalya'da 16 Mart'ta vizyona girecek filmin Türkiye vizyon tarihi 30 Mart.

Ferzan Özpetek diğer filmlerinde olduğu gibi, bu filminde de Sezen Aksu şarkıları var.