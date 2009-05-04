Hayalet avcısı Hugh Jackman

Hugh Jackman, çizgi roman uyarlaması ‘Ghostopolis’ filmi için kamera önüne geçiyor...



Doug TenNapel’ın Ghostopolis isimli grafik romanı sinema filmi oluyor. Disney, proje için Hugh Jackman ile anlaştı. Projenin senaristi ve yönetmeni henüz belli değil. Filmde Hugh Jackman deneyimli bir hayalet avcısı olarak karşımıza gelecek. Dünyamızdaki hayaletleri yakalayacak ve aynen Ghostopolis'e yollayacak. Fakat yanlışlıkla küçük bir çocuğu hayalet sanıp bu garip yere yollayınca, bir dişi hayaletle ortaklık ederek durumu düzeltmeye çalışacak.