Trabzon'da, 4 yıl önce Mc Donalds önüne bomba atarak 6 kişinin yaralanmasına neden olan Hrant Dink cinayeti azmettiricisi Yasin Hayal yeniden yargılanacak.



24 Ekim 2004 tarihinde, Trabzon Atatürk Alanı’ndaki Mc Donalds önüne bomba koyan ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan Yasin Hayal, olay sonrasında yakalanmış ve 6 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. 11 ay cezaevinde kalan ve 13 Ekim 2005 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Hayal, 17 Nisan 2006 tarihinde sonuçlanan duruşmada, patlayıcı madde imal etmek suçundan 3 yıl 4 ay, patlayıcı madde atmaktan 10 ay, mala zarar vermekten 10 ay, olayda 6 kişinin yaralanmasına sebep olmak suçundan da 20 ay olmak üzere toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Yargıtay gönderilen dosya 8'inci Ceza Dairesi’nde görüşüldü. Yasin Hayal’e patlayıcı madde imal etmek suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası onanırken; daire, yaralanan 6 mağdur için verilen 20 ay hapis cezasının yeniden değerlendirdi ve hükmü her mağdur için ayrı ayrı ceza verilmesi gerektiği yönünde bozdu. 8'inci Ceza Dairesi, 8 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı kanunun 562'nci maddesine göre Hayal’in yeniden yargılanmasına karar verdi. Buna göre Yasin Hayal Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Eylül 2008 günü Mc Donalds'ı bombalama olayı nedeniyle yeniden yargılanacak.



Bilindiği gibi Yasin Hayal, 19 Ocak 2007 günü silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olarak da yargılanıyor.





Yasin Hayal'in tek gerçeği var: Şiddet



Hrant Dink suikastının azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Yasin Hayal'in, 1998'den itibaren Trabzon'da adeta önüne geleni darp ettiği, ancak her defasında kurtulduğu ortaya çıktı. Mağdurlar şikâyetçi olmadığı için açılan soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı.

Adli kayıtlara göre, Hayal'in bugüne kadar darp ettiği kişilerden sadece biri şikâyetçi oldu. Hayal, bu suçtan dolayı McDonald's'ı bombalamadan 5 gün önce 1500 YTL para cezasına çarptırıldı, ancak ceza ertelendi.

Yasin Hayal'in 24 Ekim 2004'te Trabzon'daki McDonald's'a yönelik bombalı saldırısına ilişkin dava dosyasında alınan yargı kararları hâlâ tartışılıyor. Adli kayıtlar, Hayal'in saldırıdan önce adının karıştığı birçok olaydan ceza almadığını gösteriyor. Kayıtlar Hayal'in, darp ettiği kişilerin "şikâyetçi" olmaması nedeniyle yargılanmaktan ve ceza almaktan kurtulduğunu ortaya koyuyor.



Önce öğretmenini dövdü

Hayal'in Atatürk Lisesi'nde okuyan 17 yaşında bir öğrenciyken edebiyat öğretmenini darp etmesiyle başlayan sicili, yıllar ilerledikçe daha büyük suçlara yöneldiğini gösteriyor. Onu liseden tanıyan arkadaşları, aslında kayıtlara geçmeyen çok daha fazla darp olayı bulunduğunu öne sürüyor. Hayal'in 2003'te Santa Maria Kilesi'nde çalışan bir görevliyi de darp ettiği ancak bu olayla ilgili olarak hiçbir işlem yapılmadığı da biliniyor.

Hayal, McDonald's saldırısından sonra polise ifade verirken, "Polis veya jandarma tarafından daha önce herhangi bir olay nedeniyle gözaltına alındınız mı?" şeklindeki soruya, "2004'te jandarma tarafından Pelitli'de 2 kez darp olayıyla ilgili olarak gözaltına alındım. Hakkımda yasal işlem yapıldı, ancak ceza almadım" cevabını veriyor.



İşte suç makinesinin 'kaydedilen' ve 'seyredilen' grafiği:





1998'de darp ettiği edebiyat öğretmeni Zekeriya Bıyık şikâyetçi olmayınca, Hayal hakkında takipsizlik kararı verildi.

1998'de darp ettiği Osman Bağdat şikâyetçi olmayınca, Hayal hakkında takipsizlik kararı verildi.

2000'de okul kantininin camlarını kırdığı için Hayal hakkında "ızrar" suçundan açılan soruşturma, şikâyetçi çıkmayınca takipsizlikle sonuçlandı.

2001'de Dinçer Kurt, Özgür Şahin, Yusuf Ünsal Yaylı ve Sercen Arslan'ı darp etmekten, Hayal hakkında açılan soruşturma takipsizlikle kapandı.

2001'de Hayal ve arkadaşı Galip Alemdağ hakkında, birlikte Levent Şahin ve Yalçın Topal'ı darp ettikleri iddiasıyla açılan soruşturmanın sonucu takipsizlik oldu.

2001'de Hayal hakkında, Umut Tokmak isimli genci darp etmekten açılan soruşturmada, mağdur şikâyetçi olmayınca takipsizlik kararı verildi. Hayal, bu olayla ilgili olarak "saldırgan sarhoşluk" suçundan ceza aldı. Ancak dosyada Hayal'in alkollü olmadığını gösteren doktor raporu yer aldı.

2003'te darp ettiği Sezgin Karahasanoğlu, şikâyetçi olduğunu bildirince Hayal bu suçtan yargılandı. Trabzon 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2004'te (McDonald's bombalanmadan 5 gün önce) Hayal'i 1.500 YTL para cezasına çarptırdı, ancak ceza 5 yıl ertelendi.

2004'te Ahmet Hulusi ve Mehmet Ergün'ü darp etmekten açılan iki ayrı soruşturma, müştekiler şikâyetçi olmayınca takipsizlikle bitti.

2004'te McDonald's'a yönelik bombalı saldırısında yaralanan 6 kişi de Hayal'den şikâyetçi olmadı. McDonald's'ın işletme müdürü Hakan Karacı, polise verdiği ifadede işyerinde 3-4 milyarlık zarar oluştuğunu söylemesine rağmen, şirket sonradan şikâyetçiden vazgeçti. Patlamada arabası hasar gören Sezai Yomralıoğlu, şikâyetini geri çekmeyen tek kişi oldu. Mahkeme, Hayal'i bu suçtan 10 ay hapis ve 183 YTL para cezasına çarptırdı.









