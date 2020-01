Tiyatroda büyük başarı: 'Hayal Perdesi' Boris Vian'ın oyunuyla Milano'da büyük ödüle aday gösterildi

2013 yılında kurulan Hayal Perdesi’nin ilk yapımı, yazar Boris Vian‘ın son oyunu 'İmparatorluk Kuranlar yahut Şümürz', NO’HMA Vakfı ve Milano şehri tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Il Teatro Nudo di Teresa Pomodoro Uluslararası Ödülü’ne aday gösterildi. Aleksandar Popovski’nin rejisi ve Sven Jonke’nin yenilikçi sahne tasarımıyla izleyiciyle buluştuktan sonra Milano'da dünyanın saygın tiyatro ödüllerinden birine aday gösterilen oyunun kadrosunda Hayal Perdesi Genel Sanat Yönetmeni Selin İşcan, ödüllü aktör Reha Özcan, oyuncular Ayşe Lebriz Berkem ve Nihat Alptekin'in yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Selin Tekman ve Tuba Karabey de bulunuyor.

Genel Sanat Yönetmenliği'ni Selin İşcan'ın üstlendiği Hayal Perdesi, ilk yapımı 'İmparatorluk Kuranlar yahut Şümürz' ile daha önce de 68. Edinburgh Fringe Festivali'nde Türkçe sergilenen ilk oyun olarak önemli bir 'ilk'e imza atmıştı. Festivalin önemli yayınlarından dört yıldız alan oyundan dünyaca ünlü gazeteler The Times ve Guardian’da da övgüyle bahsedilmişti.

İnsanları, lisanları, sanatları buluşturan ödül

Daha önce Afife Jale, Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde pek çok ödüle layık görülen oyun, bu kez İtalya'nın Milano kentinde, Livio Pomodoro başkanlığında Eugenio Barba, Lev Dodin, Statis Livathinos, Ludovic Lagarde, Tadashi Suzuki gibi dünya kültür sanat hayatına yön veren önemli sanatçıların yer aldığı seçici kurul üyeleri ve seyirci jürisi karşısında Spazio No'hma Teresa Pomodoro Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Ödülün değerlendirme aşamasında iki jüri görev yapacak. Ödüle aday gösterilen oyunlar Edinburgh, Avignon gibi büyük festivallerde dikkat çekmiş performansları bir kez daha gün ışığına çıkarılacak.

Tiyatroya dair tüm farklı görüşlerin birleştiği bir kavşak fikrini tasarlayıp hayata geçiren İtalyan sanatçı Teresa Pomodoro’nun anısına adanan ödül, insanlar, lisanlar ve sanatlar arası buluşma noktasını oluşturan tiyatro formlarının ödüllendirilmesini hedefliyor.





Kasım 2016’da düzenlenecek bir tören ile kazananlara sunulacak ve İtalyan, Avrupalı ve uluslararası prodüksiyonlar için öngörülen ödüle, “farklı kökenlerden gelen insanlar ve sanatçılar arasında tiyatro performansını paylaşma gayesini taşıyan” kurum ve sanatçılar aday gösteriliyor. Geleneksel tiyatro biçimlerinin ötesinde farklı anlatım yolları deneyen sanatçılar ülke, dil, kültür kısıtları gözetilmeksizin yalnızca yüksek sanatsal nitelikleri gözetilerek adaylığa seçiliyor.

"Neyi kabul, neyi inkâr ederiz"

Bizi rahatsız eden nedir? Hayatımızda neyi kabul ya da inkâr ederiz; ihtiraslarımız bizi nereye götürür, ne ararız?.. Boris Vian‘ın son oyunu, alaycı trajedi İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz, bu ve benzer sorularla başlıyor.

Tanımlayamadıkları bir korkunun (sesin) etkisi altındaki Dupont ailesi her seferinde daha yukarıdaki bir daireye, onları gitgide daha fazla sıkıştıran bir durumun içine çekilir. Durmaksızın kaçarlarken dünyaları gittikçe daralır ve nereye giderlerse gitsinler, gizemli bir kadın, Şümürz, itip kaktıkları, yerden yere vurdukları hâlde inatla, sebatla onları beklemekte, onlarla yüzleşmektedir. Dupont’lar Şümürz’e ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar varlığını asla inkâr edemezler. Şümürz adım attıkları her mekânda, nefes aldıkları her anda onları bekler ve asla ölmez.

Kim ne dedi?

Mark Lawson – Guardian: Hayal Perdesi’nin İmparatorluk Kuranlar prodüksüyonuna teşekkür etmeliyim...

Üstün Akmen - Evrensel: Hayal Perdesi, ‘İmparatorluk Kuranlar’ yapımıyla on üzerinden on alıyor.

Robert Schild - T24: Her tiyatro severe ve özellikle Tiyatro Ödülleri Seçici Kurullar Üyeleri’ne içtenlikle önerilir.

Ragıp Ertuğrul - Türkiye Eleştirmenler Birliği Başkanı: Sezonun akılda ve ruhta iz bırakan ender oyunlarından...

Broadwaybaby: Sarsılmaz bir performans!

Three Weeks Edinburgh: Bu yapım tarifsiz bir mükemmellik sunuyor

Tim Cornwell – arts-press.co.uk: Türklerin oyunculuğu Edinburgh Fringe Festivali'nde tarih yazıyor.

Türkiye ve Avrupa'daki program



02 - 03 Mart 21:00 Milano - SPAZİO No'HMA TERESA Pomodoro Tiyatrosu

28 Mart Pazartesi 20:00 Hayal Perdesi Beyoğlu

02 ve 27 Nisan 20:30 - Trump Gösteri ve Kültür Merkezi

04 ve 05 Mart 20:30 Devlet Tiyatroları Adana Uluslararası Sabancı Tiyatro Festivali

26 Mayıs - Frankfurt Türk Tiyatro Festivali

27 Mayıs - Berlin Türk Tiyatro Günleri

07 - 18 Temmuz - 51. Avignon Festivali