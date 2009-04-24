Hayal bile kuramıyorlar

Minikler, hasta çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalışan Bir Dilek Tut Derneği'nden, 'televizyon, oyuncak, kıyafet' istiyor.



Dernek Başkanı Carole Ann Hakko: "İmkansız bir şey isteyen yok. Hayallerin bu kadar sınırlı olması düşündürücü"



Hayati tehlikesi olan hastalıklara yakalanan çocukların dileklerini gerçekleştiren Bir Dilek Tut Derneği'nin Başkanı Carole Ann Hakko, bugüne kadar imkansız bir dilekle karşılaşmadıklarını söyledi.



Çocukların dileklerinin 'televizyon, çocuk odası, futbol topu, oyuncak, kıyafet' gibi maddi sıkıntılarıyla ilgili olduğunu belirten Hakko, "Çocuklarımızın hayallerinin bu kadar sınırlı olması düşündürücü" dedi. "Çocukların hayal gücünden başka sınır tanımıyoruz" diyen Hakko, ancak bugüne kadar imkansız bir dilekle karşılaşamamanın üzüntüsünü yaşadığını aktardı. Hakko, "Gerçekleşmesini çok istediğin hayalin ne?" sorusuna çocukların "televizyon, çocuk odası, playstation, futbol topu, oyuncak, kıyafet" gibi cevaplar verdiklerini bildirdi.



Hep maddi kaynaklı dilekler…



Hakko, "İmkansız görülen dileklerin gerçekleşmesi çocukların kendilerine güvenmelerini sağlıyor. Ancak çocuklarımız, hep maddi kaynaklı dileklerde bulunuyor. Hayallerinin bu kadar sınırlı olması sizce de düşündürücü değil mi?" diye konuştu.



Çocuğun sağlık durumunun el verdiği her dileği gerçekleştirebileceklerinin altını çizen Hakko, "Tüm dünyayla iletişim halindeyiz. Çocuklarımızı NASA üssüne götürebilir bir astronotla tanıştırabiliriz" ifadelerini kullandı. Karşılaştıkları en ilginç dileklerin bir elin parmak sayısını geçmeyeceğini belirten Hakko, "Örneğin bir çocuk Avrupa'da paraşüt yapmak istemişti. Bir diğeri pilot olmak istemişti. Hepsini gerçekleştirdik" dedi.

