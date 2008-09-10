Hawkins, CERN için 100 dolara iddiaya giriyor

Büyük deney öncesi Cenevre’nin en çok satan gazetesi ‘Tribune de Geneve’, “CERN’in makinesi dünyayı değiştirecek” diye yayınlandı.

Tribune de Geneva gazetesine önceki gün konuşan CERN direktörü Dr. Robert Aymar ise sakinliğini koruyor. LHC’nin gücüne ve keşif kabiliyetine güvendiğini vurgulayan Dr. Aymar, “Korkuyor musunuz?” sorusuna “Beş yılımı bu işe verdikten sonra gördüklerime dayanarak açıkça söylüyorum ki herhangi bir şüphem yok. CERN’de çok değerli bir ekiple çalışıyoruz ve bu deneyin işe yarayacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.

Dr. Aymar, “LHC’de bir hata oluşur da hiçbir şey bulamazsanız ne olacak?” sorusuna ise, “LHC, bizim dünyaya bakışımızı genişletmek üzere geliştirildi. İnsanlığını bilincini artıracak. Amacımız, tek şey bulmak değil çünkü biz sadece bir şey aramıyoruz, birçok şey arıyoruz. Mutlaka bir şeyler bulacağız” dedi

Hawking: Bahse girerim Higgs parçacığını bulamazlar

Ünlü İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, CERN Laboratuarlarında bu gün yapılacak deneyde, kozmik bilimin ‘Kutsal Kase’si olarak adlandırılan Higgs parçacığının bulunamayacağına dair 100 dolarına bahse girebileceğini söyledi.

Atom protonlarının, yerin altındaki 27 kilometrelik Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (LHC) ışık hızına yakın bir seviyeye ulaşarak çarpıştırılacağı deneyde, ortaya çıkacak enerji sayesinde Higgs parçacığının bulunacağı düşünülüyor. Hawking, mevcut düşünceye göre bunun bulunabileceğini ancak bulunmamasının daha heyecan verici olacağını; bilim âleminin araştırmaya devam edeceğini söyledi ve “100 dolarına bahse girerim ki, Higgs parçacığını bulamayacaklar” dedi.

Bilim dünyası, maddeye kütlesini kazandırdığı varsayılan ve adını İngiliz fizikçi Peter Higgs’ten alan Higgs parçacığının bulunması halinde evrenin sırlarının çözüleceği düşünülüyor. Çünkü evrenin başlamasında, madde ve anti-madde şeklinde bir simetri olması gerekiyordu. Ancak anti-madde yok oldu. Asimetrik bir düzende sadece madde kaldı. Bu nedenle de evrendeki parçacıkların kütlelerini nasıl kazandığı konusu bir sır olarak kaldı. Teoriye göre bunların kütle kazanması için Higgs parçacığının varlığı gerekiyordu. O parçacık olmazsa evren olmazdı. Higgs’in bugüne kadar bulunamamasının nedeni de büyük ihtimalle, kütlesi ağır olduğu için o enerjiye ulaşamamasıydı.

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