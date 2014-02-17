Hawking'den Suriye makalesi: İğrenç şeyler oluyor



Dünyaca ünlü ingiliz bilim insanı Stephen Hawking, ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi için ‘Suriye'deki savaş bitmeli’ başlıklı bir makale kaleme aldı.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Hawking makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'de tüm dünyanın uzaktan izlediği iğrenç şeyler oluyor.

Duygusal zekamızın olduğu yer müşterek adalet duygumuzun olduğu yerdir. Suriye'deki çocukları korumak ve bu savaşı bitirmek için birlikte çalışmalıyız.

Üç yıldır ülkedeki tüm umutları yok eden nefret sarmalını kenardan izliyoruz. Bir baba ve büyükbaba olarak Suriye'deki çocukların çilesini izliyorum ve diyorum ki daha fazlasına hayır..."

Stephen Hawking, 1960'lı yılların başında 21 yaşındayken yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum ve konuşamıyor. Hawking, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor.