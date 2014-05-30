Hawking'den futbolda ezberleri bozacak yeni formüller

Dünyaca ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking, İngiltere'nin Dünya Kupası’nı kazanması için gereken formülü verdi.

İngiltere’nin 1966 Dünya Kupası’ndan bu yana katıldığı turnuvalardaki maçlarını inceleyen Hawking, şampiyonluk için iki unsuru ön plana çıkardı. Hürriyet'ten Koray Durkal'ın haberine göre Hawking, Brezilya’daki hava şartlarının soğuk olması gerektiğini ve İngilizlerin mutlaka kırmızı forma ile sahaya çıkması gerektiğini belirtti.

Hawking, takımın yıllardır kullandığı 4-4-2 sisteminin de yanlış olduğunu ve 4-3-3 ile daha başarılı olacağını söyledi.

Hava soğusun, kırmızı forma giyilsin

“Kuantum fiziği, futbolla kıyaslandığında çok daha basit” diyen Hawking, hava sıcaklığı arttıkça İngiltere'nin kazanma ihtimalinin azaldığını vurgularken, kırmızı formanın ise kazanma olasılığını %20 oranında arttırdığına inanıyor. İngiltere’nin maçlarını Amazon Ormanları’na yakınlığıyla bilinen Manaus kentinde oynayacak olması ve bu bölgedeki 5 derecelik ısı artışının da kaybetme oranını %59’a yükselttiğini belirten Hawking, statların deniz seviyesinden 500 metreden daha alçakta olması ve hakemlerin Avrupalı olması gibi faktörlerin ise kazanmayı %63 oranında artırdığının altını çizdi.

Penaltıları saçı olmayanlar atsın

Hawking, penaltılar konusunda oldukça talihsiz olan İngiltere'ye ilginç bir tavsiyede bulundu. İngiliz bilim adamı, penaltıları saçları dökülen ya da hiç saçı olmayan oyuncuların atması gerektiğini söylerken, bunun bilimin gizemlerinden biri olduğunu belirtti.

Vuruşlardan önce atılan adımlara da dikkat çeken Hawking, “Futbolcular vuruş yapmadan önce 3 ya da daha az adım atarsa topun filelere gitme olasılığı düşüyor. Sağ veya sol üst köşelere sert şekilde gönderilen toplar ise gol olma olasılığı en yüksek vuruşlar” diye konuştu.