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Dünya
BBC Türkçe

Hawking: 'Yapay Zeka insanlık için ya en iyisi ya da en kötü'

Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking yapay zekanın tarihteki en büyük buluş olabileceğini söyledi. Hawking faydalarının yanı sıra beraberinde getireceği tehlikeler konusunda da uyarılarda bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

Fizik profesörü Stephen Hawking Cambridge Üniversitesi Leverhulme Zekanın Geleceği Merkezi'nin açılışında yapay zeka çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Hawking, Cambridge'te bulunan Merkezin yapay zeka çalışmalarındaki katkılarını "Çok disiplinli bir enstitü yapay zeka araştırmalarındaki gelişmelere bağlı olarak bazı açık uçlu sorulara cevap bulabilir" sözleriyle ifade etti.

Tarih çalışmalarıyla çok vakit kaybedildiğini söyleyen Hawking "Yüzleşelim, tarih çoğu zaman ahmaklığın tarihidir. Yani insanların zekanın geleceği yerine tarih çalışmaları istenir" dedi.

Dünyaca ünlü fizikçiye göre yapay zeka medeniyet tarihimizdeki en önemli buluş olabilir ve hayatımız her açıdan büyük bir dönüşüm geçirecek.

Hawking: "Aklımız yapay zeka ile güçlendirildiğinde neleri başarabileceğimizi bilemiyoruz. Belki bu yeni teknolojik devrimin araçlarıyla sanayileşme sonucu doğal yaşama verilen bazı zararları telafi edebiliriz. Ancak eminim sonuç olarak hastalık ve açlığı yok etmeyi hedefleyeceğiz." dedi

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı sebebiyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren ünlü fizikçi ve kozmolog, yapay zeka çalışmalarıyla ilgili bazı uyarılarda da bulundu.

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Yapay zeka çalışmalarıyla ilgili en büyük soru işaretlerinden biri 'yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği' sorunu.

İnsanın üstün bir zeka yaratırsa kendi yıkımının mimarı olabileceği riski tartışılıyor.

Hawking bu sebeple yapay zeka çalışmalarınını faydalarını anlatmakla birlikte çoğu zaman temkinli yaklaşıyor.

Ünlü fizikçi, yapay zekanın faydalarının yanı sıra çok güçlü otonom silahlar ya da baskı kurmada yeni yöntemler getirme tehlikelerinin olabileceğini söylüyor.

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