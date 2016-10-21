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Bilim / Teknoloji

Hawking uyardı: İnsanlığın sonu olabilir!

"İnsanoğlunu köleleştirebilir"

21 Ekim 2016 00:17

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, insanlığın gelecekte yaratacağı yapay zeka formu ile ya en büyük icadını yapacağını yada kendi sonunu hızlıca hazırlamış olacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre yapay zekanın insanoğlunun en büyük felaketi olabileceğini belirten Stephen Hawking, düzgün yönetilmedikleri takdirde düşünen makinelerin medeniyetimizin sonunu getirebileceğini belirtti. Yapay zeka konusunda yaşanan kontrolsüz gelişmelerin karşısında olduğunu belirten Hawking, bu düşünen makinelerin fakirliği ve hastalığı ortadan kaldırmak gibi çığır açıcı yeniliklerin yanı sıra güçlü otonom silahların üretilmesi suretiyle milyonlarca insana diz çöktürebileceğini kaydetti.

Yapay zekanın alıştığımız ekonomik sistemlerin çöküşünü hızlandıracağını belirten Hawking, düşünen makinelerin gelecekte bir gün kendi iradelerini kazanmaları durumunda bunu insanoğlunun iradesine hakim kılmaya çalışabileceklerini, bir anlamda insaoğlunu köleleştirebileceklerini de ifade etti. Google'ın Deep Mind isimli yapay zekasının bu yılın başlarında dünya Go şampiyonunu alt edebildiğini ve Microsotf'un icat ettiği bir yapay zekanın da insan gibi sesleri tanıyarak ayırt edebilmeyi başardığını belirten Hawking, yapay zeka alanındaki gelişmelerin çok hızla ilerlediğini ifade etti.

Profesör Hawking, dünya genelinde yapay zeka gelişmelerine en temkinli yaklaşan şüpheci isimlerden biri. Hawking, bin adet bilim adamıyla birlikte gelecekte yapay zekanın yaratabileceği tehlikelere karşı önlem alınmasını isteyen bir çağrı mektubuna imza atmıştı.

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