Hawking şimdi de Kanada'da ders verecek

Tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve hastalığı nedeniyle konuşma yeteneğini bile yitirmiş olan Stephen Hawking'in eski arkadaşı ve meslektaşı Enstitü Başkanı Neil Turok konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ünlü bilim adamının önümüzdeki yaz 6 haftalığına Kanada'ya geleceğini söyledi.Hawking'in, bugüne kadar yürüttüğü bilimsel çalışmalarının bir kısmına artık enstitülerinde devam edeceğini açıklayan Turok, ünlü fizikçinin enstitüdeki Seçkin Araştırmalar Kurulu Başkanlığını da üstlendiğini kaydetti.Stephen Hawking'in katılımı ile enstitülerinin dünya çapında bir bilim ve bilimsel araştırma merkezi haline geleceğini belirten Neil Turok, "Hawking, her yıl 6 hafta boyunca Waterloo'ya enstitümüze gelecek, genç fizikçilerin araştırmalarını kontrol edip yönlendirecek ve seminerler verecek" dedi.Hawking, bütün fiziksel engellerine rağmen geçen yıl bir uçakta yapılan sıfır yerçekimi deneyine katılmıştı.Hawking ile çalışmaları üzerine iddiaya girdiklerini de açıklayan Turok, "Bana kainatın başlangıç noktasını bulacağını söyledi. Ben de ona, bunu yaparsa istediği kadar para vereceğime dair iddiaya girdim. Umarım ben kaybederim" diye konuştu.Stephen Hawking, İngiltere'de konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi Kuramsal Kozmoloji Merkezi'ndeki çalışmalarının aynen devam edeceğini belirterek, "Perimeter Enstitüsü, hem kuantum teorisi, hem de yer çekimi üzerinde yoğun çalışmaların olduğu bir yer. Bu iki konu da benim odaklandığım konulara çok yakın ve kainatın başlangıç noktasını izah etmek için gerekli. Bu beraberliğin, bu konuda yürütülen çalışmaları geliştireceğini düşünüyorum" dedi.Öte yandan, Stephen Hawking'in Waterloo kentindeki Kuramsal Fizik ve Perimeter Enstitüsünde yürüteceği tüm bilimsel çalışmaların, BlackBerry'nin mucidi RIM şirketinin sahibi Michael Lazaridis tarafından finanse edileceği öğrenildi.Stephen Hawking 1960'ların başında tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz hastalığına yakalandı. 21 yaşındayken Charcot (ALS) hastalığı tanısı kondu. Motor nöronların zamanla yüzde 80'ini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etti.Ünlü bilim insanı, 1985 yılından bu yana sesini de yitirmiş olduğu için, koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyor.