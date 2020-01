'Hawking Murat'a Google’dan burs

Google’ın Oxford gibi prestijli üniversitelere giden Avrupalı engelli öğrencilere verdiği eğitim bursunu bu yıl Türkiye’den Murat Can Çiçek kazandı. Özyeğin Üniversitesi bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisi, spastik engelli Çiçek, yeni eğitim öğretim yılında 7 bin Euro burs alacağını ve ülkesini temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu söyledi.

Avrupa’da bilgisayar bilimleri alanlarında eğitim gören başvuru sahipleri; akademik performans, liderlik becerisi ve alana gösterdikleri tutkuya göre değerlendiriliyor. Burs, her yıl 9-10 kişiye veriliyor ve bu öğrencilerin çoğu Oxford gibi dünyanın lider üniversitelerinden seçiliyor. Hürriyet'ten Önder Öndeş'in haberine göre, doğduğu günden beri ellerini ve ayaklarını kullanamayan ve konuşma güçlüğü çeken Murat Can Çiçek, dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking gibi özel donanımlı bilgisayarını göz hareketleri yardımıyla kullanarak çalışmalarını sürdürüyor. Hürriyet Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı'ya 2013’te verdiği röportajında “En büyük hedefim ileride Google ya da Apple’da çalışmak” diyen Çiçek, buna biraz daha yaklaştı. Başarılı öğrenci, geçen yıl ABD Oregon Devlet Üniversitesi’nde değişim programına katıldı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Stanford Üniversitesi’ne başvuru yapmayı planlıyor.

"Burs için başvuruyu kaçırdım"

Murat Can Çiçek burs için başvuru belgesini Google’a zamanında iletemediğini belirterek, kabul edilmesinde şans faktörüne vurgu yapıyor. Çiçek, “Gerekli formu başvuru için verilen sürenin son saatlerinde bitirebildim. Çünkü başvuru süreci tam benim değişim öğrencisi olarak Amerika’ya gideceğim zamana denk gelmişti. Yurtdışına ilk defa uzun süreli olarak çıkacaktım ve çok fazla detayla ilgilenmem gerekiyordu, araya kendi okulumun sınav haftası da girmişti. Nihayet ABD’de yılbaşına saatler kala başvuru formunu bitirdim. Fakat burs programı Avrupa içindi ve saat farkından dolayı başvurum sistemde asılı kalmıştı. Birkaç hafta sonra bana başvuru için ikinci bir şans tanıdılar” diyor.

"Ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum"

Çiçek, bursu dünyanın önde gelen üniversitelerindeki öğrencilerin aldığını ve bu yıl Türkiye’yi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu belirterek, şunları söylüyor:

“Burs Avrupa’da yedi yıldır veriliyor. Google, bursu kazananların isimlerini kendi internet sayfasında duyururken öğrencilerin üniversiteleri ile ülkelerini de belirtiyor. Bursu daha önce kazanan öğrencilerin neredeyse hepsi Avrupa’nın en iyi üniversitelerinden. Hatta bu yıl bursu ben dâhil 9 öğrenci kazandı, bunlardan ikisi Oxford Üniversitesi’nden. Bu bursu almaya hak kazanan ilk Türk öğrenci ben oldum. Aslında Google bu burs ile Avrupa’daki hangi ülkelerin, üniversitelerin engelli öğrencilerine daha sağlıklı bir eğitim ortamı sağlayıp onları başarıya taşıdıklarını da belirlemiş oluyor. Bu açıdan bursu kazanarak okulumun ve ülkemin adını temsil etmiş oluyorum. Bu da benim en büyük gurur kaynağım.”