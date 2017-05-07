Hawking: İnsanlığın 100 yılı kaldı

Albert Einstein'dan sonra dünyanın en önemli kuramsal fizikçisi olarak görülen İngiliz Profesör Stephen Hawking'den insanlığa uyarı geldi.

Hawking, insanoğlunun soyunu devam ettirmek için dünyayı terk edip, başkan bir gezegende koloni kurmaya başlaması gerektiğini söyledi.

İngiliz astrofizikçi bunun için bir takvim de açıkladı. Hawking'e göre insanlığın 100 yıl içerisinde yeni bir gezegene yerleşmesi gerekiyor.

Hawking, BBC için hazırlanan 'Expedition New World' adlı belgesel için kendisiyle yapılan özel söyleşide, küresel ısınma, nüfus artışı, bulaşıcı hastalıklar ile dünyanın çok tehlikeli bir hale geldiğine dikkat çekti.

Hawking daha önce de insanlığın uzaya açılması gerektiğini dile getirmişti. Ancak daha önceki açıklamalarında bunun için insanoğlunun önünde 1000 yıl olduğunu savunuyordu. Hawking'in takvimi oldukça öne çekmesi dikkat çekti.

Hawking'den uzaylılara karşı uyarı

Hawking'e göre yeni bir gezegen arayışında insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri dünya dışı varlıklar olacak.

İngiliz fizikçi daha önceki söyleşilerinde uzayda farklı bir yaşam türü ile karşılaşılırsa, bu durumun olumsuz sonuçları olabileceğini söylemişti.

Hawking insanoğlundan çok daha gelişmiş olması muhtemel uzaylıların, insanı bir bakteriden farksız göreceğini düşünüyor.

Stephen Hawking kim?

Albert Einstein'dan sonra dünyanın en önemli fizikçisi olarak görülen Stephen Hawking, Oxford'ta fizik, Cambridge'de evrenbilimi eğitimi aldı.

Kuantum fiziği ve karadelikler ile ilgili araştırmalar yapan Hawking, 21 yaşında sinir sistemini felç eden ALS hastalığında yakalandı.

75 yaşındaki Hawking, hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak geçiriyor ve kendisi için hazırlanan özel bir bilgisayar ile iletişim kurabiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÖA/BS