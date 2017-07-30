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Dünya

Hawaii'de yürürken mesajlaşanlara para cezası

Yolda yürürken mesajlaşanlara 15 ile 35 dolar arasında para cezası

30 Temmuz 2017 14:12

Hawaii'nin Honolulu kentinde, meydana gelen kazaları önlemek amacıyla yayaların yolda yürürken telefonla mesajlaşması yasaklanarak para cezası getirildi. Belediye Meclisi, kararı 2 ret oyuna karşı 7 oyla onayladı. 25 Ekim'de yürürlüğe girecek olan yasada, karara uymayanlar 15 ile 35 dolar arasında para cezasına çarptırılacak. Yasağı tekrarlayan suçlular ise 99 dolar para cezasına çarptırılacak.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'ne göre 2000 ve 2011 yılları arasında 11 bin 100'den fazla kişinin karşıdan karşıya geçerken yaralandığı bildirildi.

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