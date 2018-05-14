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Dünya
Deutsche Welle

Hawaii'de yanardağ tehlikesi devam ediyor

Havaii'nin en büyük adasında on gündür devam eden volkanik faaliyetler nedeniyle yüzlerce ada sakini evini terk etti. Yanardağın eteklerinde zehirli gaz çıkaran büyük yarıklar meydana geldi.

14 Mayıs 2018 14:47

ABD'nin Hawaii adasındaki volkan patlamasını izleyen lav akıntısı devam ediyor. Kilauea Yanardağı'nda patlama sonrası bir büyük yarık daha meydana geldi. Lav akıntısının yavaşladığı ancak yanardağın tehlikeli gaz çıkarmaya devam ettiği açıklandı.

Kaya ve magma püskürten Kilauea yakınındaki evler tahliye edildi. Onlarca binayı tahrip eden yüzlerce kişiyi bölgeden uzaklaşmaya mecbur eden volkanik faaliyet on gündür aralıksız sürüyor. Zirvesinde lava gölü oluşan bin 200 metre yüksekliğindeki yanardağın meydana getirdiği son yarığın boyu 300 metreyi buluyor. Aralıklarla meydana gelen yanardağdaki patlamalar yer sarsıntılarına yol açıyor.

Hawaii volkan gözlem ekibinden yapılan açıklamalarda yanardağdaki yarıkların yeniden faaliyete geçebileceği ve ana yollar boyunca uzanan yerleşimlerin zehirli gaz ve lav tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi. Patlamaların şiddetiyle fırlayan lavların evlerini ateşe verdiği ada sakinlerinden, yangın sularını idareli kullanmaları istendi. Hawaii büyük adası'nın doğusundaki Pahoa kenti topraktaki yarıklardan sızan duman örtüsü altında kaldı. Adanın bu kesiminde yaşayan bin 700 Hawaii'li evini terk etmek zorunda kaldı.

Kilauea dünyanın en faal yanardağları arasında yer alıyor. Kalkan biçiminde basık bir yanardağ olan Kilauea'daki patlamalarda lav ve gazlar yanardağ ağzından olduğu kadar eteklerinde meydana gelen yarıklardan da püskürebiliyor.

DW,rts/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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