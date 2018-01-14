Hawaii'de nükleer füze alarmı korkuttu

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Hawaii’de tüm vatandaşların cep telefonlarına yanlışlıkla gönderilen bir nükleer saldırı uyarısı paniğe yol açtı. Acil durum protokol ve kaynaklarını test eden otoriteler tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda “Hawai balistik füze saldırısı tehdidi altında. Acilen korunacak yer arayın. Bu bir tatbikat değildir” dendi.

Financial Times\'da yer alan habere göre Hawaii genelinde yanlışlıkla gönderilen acil durum mesajı Kuzey Kore ile ABD arasında yaşanan nükleer programa ilişkin gerginlik sebebiyle ülke genelinde paniğe yol açan mesaj 40 dakika sonra geri çekildi ve devlet yetkilileri mesajın yanlışlıkla gönderildiğini açıkladı. Hawaii valisi David Ige mesajın bir vardiya değişimi sırasında yanlış bir düğmeye basılması sonucu yanlışlıkla gönderildiğini söyledi.

Uyarının tüm cep telefonu operatörleri tarafından gönderilmemiş olması ve uyarı sonrası sadece bazı sirenlerin çalması ise Hawaii eyaleti yöneticilerinin acil durum müdahale konusunda eleştirilmesine yol açtı. (Fotoğraflı)