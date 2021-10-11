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Dünya

Hawaii'de 6,2 büyüklüğünde deprem

Başkent Honolulu'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı

11 Ekim 2021 09:50

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Büyük Ada'nın açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Hawaii'nin güneyindeki Büyük Ada'da bulunan Naalehu bölgesinin yaklaşık 27 kilometre güneyinde, 35 kilometre derinlikte deprem oldu.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından, en büyüğü 4,3 olan birçok artçı sarsıntı kaydedildi.

Hawaii Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle havaalanlarında, köprülerde veya limanlarda hasar meydana gelmediği belirtildi.

Başkent Honolulu'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını açıkladı. (AA)

 
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