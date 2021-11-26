Havvanur Yurtsever'in seçildiği HSK üye seçim sonucu Resmi Gazete'de

HSK'ya seçilen Havvanur Yurtsever'in kurulun üyesi olduğuna dair yazı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamit Kocabey’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ndan istifa etmesinin ardından yeni üye seçildi. Çift maaş tartışmasıyla gündeme gelen Havvanur Yurtsever, HSK'nın yeni üyesi seçilmişti.

AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Meclis Üyeliği yapmış olan Yurtsever, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı'nın yanı sıra Emlak Konut GYO A.Ş Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor.

Yurtsever'in HSK üyesi olduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de, "Anayasa’nın 159’uncu maddesi ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 18, 20 ve 27’nci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 24.11.2021 tarihli 23’üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri/avukatlar arasından Havvanur YURTSEVER Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilmiştir." denildi.