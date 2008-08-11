Havuzların kralı ABD

>

Phelps ve Rice dünya rekoru kırdı

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, yüzmede erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışında altın madalyayı, dünya rekoru kıran ABD takımı kazandı.Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapılan finalde, Michael Phelps, Garrett Weber-Gale, Cullen Jones ve Jason Lezak'dan oluşan ABD takımı, 3.08.24'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Eski rekoru, aynı takım elemelerde 3.12.23 ile kırmıştı.Eski ABD'li yüzücü Mark Spitz'in 7 altın madalya alarak elde ettiği rekoru kırmak için mücadele veren Michael Phelps, böylece katılacağı 8 yarışın ikincisinden de başarıyla ayrıldı.Phelps, 400 metre bireysel karışıkta dünya rekoru kırarak Pekin 2008'deki ilk altın madalyasını kazanmıştı. Michael Phelps, 200 metre serbestte 3. finalinde yüzecek.Erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışmasında Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Frederick Bousquet ve Alain Bernard'dan oluşan Fransa, 3.08.32 ile 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Fransa bu derecesiyle Avrupa rekoru kırdı.Eamon Sullivan, Andrew Lauterstein, Ashley Callus ve Matt Targett'dan oluşan Avustralya ise 3.09.91'lik derecesiyle 3. olarak bronz madalya elde etti.Bu inanılmaz yarış bir dünya rekoru daha çıkardı. Avustralya takımı adına havuza giren ilk sporcu olan Eamon Sullivan, 47.28 saniye ile 100 metre serbest rekorunu eline geçirdi. Eski rekor bu yarışta da yüzen Fransız Alain Bernard tarafından Mart ayında 47.50 saniyeyle kırılmıştı.1. ABD: 3.08.242. Fransa: 3.08.323. Avustralya: 3.09.914. İtalya: 3.11.485. İsveç: 3.11.926. Kanada: 3.12.267. Güney Afrika Cumhuriyeti: 3.12.668. İngiltere: 3.12.87Erkekler 100 metre kurbağalamada, altın madalyayı dünya rekoru kıran Japon Kosuke Kitajima kazandı.Kitajima finalde 58,91 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Daha önceki dünya rekoru 59.13 ile ABD'li Brendan Hansen'e aitti. Rekorun eski sahibi Hansen, finalde 4. oldu. 26 yaşındaki Kitajima, Atina-2004'te de bu dalda altın madalyanın sahibi olmuştu.Bu dalda 59.20'lik derecesiyle 2. olan Norveçli Alexander Oen gümüş madalyanın, 59.37 ile 3. olan Fransız Hugues Duboscq da bronz madalyanın sahibi oldu.1. Kosuke Kitajima (Japonya): 58.912. Alexander Oen (Norveç): 59.203. Hugues Duboscq (Fransa): 59.374. Brendan Hansen (ABD): 59.575. Brenton Rickard (Avustralya): 59.746. Roman Sludnov (Rusya): 59.877. Igor Borysik (Ukrayna): 1:00.20Bayanlar 100 metre kelebekte altın madalyayı ise Avustralyalı Libby Trickett kazandı.Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakada, Trickett 56.73'lük derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Trickett böylece Pekin olimpiyatlarındaki 2. madalyasını elde etti. 23 yaşındaki yüzücü, bayanlar 4x100 metre serbest bayrak yarışında bronz madalya kazanan Avustralya takımında da yer alıyordu. Libby Trickett, geçen yıl düzenlenen dünya şampiyonasında 100 metre kelebek, 50 metre serbest, 100 metre serbest, 4x100 metre serbest bayrak yarışı ve 4x100 metre karışık bayrak yarışında altın madalya kazanmıştı.Yüzmede bayanlar 100 metre kelebekte 57.10'luk derecesiyle 2. olan ABD'li Christine Magnuson gümüş, 57.25'lik derecesiyle 3. olan Avustralyalı Jessicah Schipper da bronz madalyanın sahibi oldu.1. Libby Trickett (Avustralya): 56.73 saniye2. Christine Magnuson (ABD): 57.103. Jessicah Schipper (Avustralya): 57.254. Zhou Yafei (Çin): 57.845. Li Tao (Singapur): 57.996. Jemma Lowe (İngiltere): 58.067. Gabriella Silva (Brezilya): 58.108. Inge Dekker (Hollanda): 58.54Yüzmede bayanlar 400 metre serbestte de altın madalyayı İngiliz Rebecca Adlington kazandı. 19 yaşındaki Adlington, 4.03.22'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.Yarışta gümüş madalyayı ABD'li Katie Hoff, bronz madalyayı ise İngiliz Joanne Jackson aldı. Bu dalda Atina 2004'te altın madalyayı kazanan Fransız Laure Manaudou, finalde 8. oldu.1. Rebecca Adlington (İngiltere): 4:03.222. Katie Hoff (ABD): 4:03.293. Joanne Jackson (İngiltere): 4:03.524. Coralie Balmy (Fransa): 4:03.605. Federica Pellegrini (İtalya): 4:04.566. Camelia Alina Potec (Romanya): 4:04.667. Bronte Barratt (Avustralya): 4:05.058. Laure Manaudou (Fransa): 4:11.26