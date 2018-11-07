Havuzda rafting ve kano yapıp, duvara tırmandılar

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliklere katılan aileler ve öğrenciler, havuzda rafting ve kano yapıp, Türkiye\'nin en büyük tırmanma duvarına tırmandılar. Öğrenciler, etkinliklere katılan davetlilere dev semaverde yaptıkları çayı ikram etti.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Erzurum\'da, öğrenim gören üniversite öğrencileri için Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen etkinliklere birçok aile de katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi yanında bulunan havuza indirilen kano ve botlara binerek kürek çekenler büyük bir heyecan yaşadı. Havuzun etrafında oturanlar ise kano yapanları izledi. Havuzdan çıkan katılımcılar, antrenörler eşliğinde hemen yan taraftaki 23 metrelik tırmanma duvarına tırmandı. Adrenalin dolu bir gün yaşayan davetliler, Doğa Sporları Kulübü\'ne teşekkür etti. Öğrenciler, pastırma sıcaklarının yaşandığı Erzurum\'da, kışa girmeden önce stres attıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü Müdürü Yunus Emre Karaca, bu imkanı kendilerine sağlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı\'ya teşekkür etti. Tırmanış duvarı ve havuzda sık sık festival, yarışma ve antrenmanlar yaptıklarını söyleyen Karaca, \"Türkiye\'nin en büyük tırmanma duvarı ve havuzdaki kano ile rafting birçok sporcunun yetişmesine vesile olmuştur. Yaptığımız bir çok etkinliğe öğrencilerin yanı sıra ailelerin çocukları ile birlikte katılması bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerimiz halkımıza her zaman açıktır. \'Erzurum\'da deniz yok, rafting ve kano yapamıyoruz, dağa gidip tırmanma zevkini yaşayamıyoruz\' demesin. Adrenalin seven herkesi bekliyoruz\" diye konuştu.



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