Havuzda elektrik akımına kapıldı

T24 - 'Boğuluyorum' diye bağıran çocuğa yardım için suya atlayan üniversiteli Can, o anda havuzun ışıkları yakılınca elektrik akımına kapıldı.



Hastanede endişeli bekleyişini sürdüren baba, “Havuzun elektrik tesisatına 20 liralık röle koysalardı, oğlum akıma kapılmazdı” diyerek site yönetimini suçladı.



Sarıyer’de annesi ve babasıyla birlikte yaşayan Haliç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi Hüseyin Can Menekşe (20), cuma günü Tarabya Tunç Sitesi’nde oturan ablası Tuğba Kul’u ziyaret etti. Abla-kardeş birlikte sitenin havuzuna indiler. İki kardeş havuz kenarında dolaşırlarken, Hüma Akyüz’ün (13) havuzun kenarından tuttuğu halde “Boğuluyorum” diye bağırdığını duydular.



Hüseyin Can yardım etmek için suya atladı ancak o anda havuzun ışıkları yandı. Suyun içindeyken elektrik akımına kapılan Hüseyin Can hareketsiz halde yüzeye çıktı. Tuğba Kul kardeşini kurtarmak istedi ancak elektrik akımı olduğu için suya giremedi. Kul’un çığlıkları üzerine havuzun ışıkları söndü. Sitenin yanındaki bir inşaatta çalışan işçiler yardıma koştu. Bilinci kapanan genç, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tuğba Kul’un iddiasına göre havuzda birkaç gündür elektrik kaçağı vardı ancak yönetim bunu site sakinlerine bildirmemişti. Havuzu aydınlatan ışıkları kapalı tutmakla yetinmişlerdi. Kul, kardeşi havuza girdiği an, havuzu tamir etmek için gelen elektrikçinin şalteri açtığını iddia etti. Site yöneticilerinin sorumsuz davrandığını söyleyen Tuğba Kul, “Havuzda insanlar olduğunu biliyorlardı. Önce havuzu boşaltmaları ya da tamir için gelen elektrikçiye şalteri açtırmamaları gerekiyordu” dedi.





Soruşturma başlatıldı



Baba Serhan Menekşe de “Havuzun elektrik tesisatına 20 liralık röle koymamışlar. O olsaydı oğlum elektrik akımına kapılmazdı. Hastanenin önünde yatıp kalkıyoruz. Tek dileğimiz oğlumuzun iyi olması. Herkesten dua bekliyoruz” diye konuştu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.