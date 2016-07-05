Havuzda ayağı sıkışan Minel, 5 lira için ölmüş!

Otel havuzunda vakum borusuna ayağını kaptırınca boğularak ölen 12 yaşındaki Minel’in akıl almaz bir ihmalin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Minel’in vakum borusuna takılmayan 5 liralık kör tıpa yüzünden boğulduğu öne sürüldü.

Antalya Kemer’de bayram tatillerini geçirmek için ailesiyle birlikte gittiği otelde 1.70 metrelik yetişkin havuzuna girerek yüzmeye başlayan Minel Kardiş ayağının vakum borusuna sıkışması sonucu boğuldu. Olay yerine gelen ambulansa hastaneye götürülen ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki Minel Kardiş’in ölümü akıllara ihmal sorusunu getirdi.

Vatan gazetesinden Esra Can Sinav’ın olayla ilgili görüşlerini aldığı Elit Havuzculuk Yapım Şirketi sahibi Süleyman Çüfçüoğlu, “Olayda ihmal var” dedi. Çüftçüoğlu havuzlarda bulunan vakum borularının çapının 5 cm olduğunu ve çocuğun ayağının oraya sıkışmasının çok zor olduğunu söyledi.

"Basit bir ihmal çok acı kayıplara neden oluyor"

Meydana gelen kazada vakumun çekim gücünün çok yüksek olması ve borunun ağzına kör tapa denilen kapağın takılmaması sonucu çocuğun ayağı vakum borusunun ağzına yapıştığını belirten Çüfçüoğlu, “Havuzlarda bulunan vakumun çekim gücü çok yüksektir. Bir çocuğun kendini oradan kurtarması çok zor” dedi. Çüftçüoğlu, havuz temizliğinde ve su devir daimi yapıldıktan sonra kesinlikle kapağın takılması gerektiğini söylerken şunları ifade etti:

“Bu kapakların fiyatları maksimum 5-10 TL’dir. Kapaklar vidalı olduğu için kendi kendine çıkma ihtimali de yoktur. Burada yapılan basit bir ihmal, çok acı kayıplara neden olabiliyor”

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, otel yönetimi meydana gelen olayda otelin herhangi bir ihmali olmadığını, olayla ilgili daha fazla açıklama yapmayacaklarını söyleyerek soruları cevapsız bıraktı.