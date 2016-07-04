5 yıldızlı otelin havuzunda ayağı sıkışan 12 yaşındaki Minel boğularak hayatını kaybetti

Antalya’da 5 yıldızlı otelin havuzunda 12 yaşındaki Minel Karadiş boğularak can verdi. Çocuğun ayağının havuzun tabanındaki kapağı çıkarılmış su tahliye deliğine sıkıştığı sanılıyor.

Minel Karadiş ve ailesi 9 günlük bayram tatilini geçirmek için önceki gün Kemer’deki 5 yıldızlı Özkaymak Marina Otel’e yerleşti. Karadiş dün, saat 16.00 sıralarında 1.70 metrelik yetişkin havuzuna girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra havuza giren bir kişi Karadiş’in suyun altında hareketsiz durduğunu fark etti. Karadiş hemen havuzdan çıkartılırken, otel çalışanları da 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.



Otele gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Karadiş, özel bir hastaneye kaldırıldı. Karadiş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, Minel Karadiş’in havuzun ortasına yuvarlak biçimde inşa edilmiş yapay şelaleye yine havuz içinden su sağlayan vakum ünitesine ait, kapağı çıkarılmış haldeki boruya ayağının sıkıştığı ve boğulduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.