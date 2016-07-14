Havuza haşema ile gelen kadın, dışarı çıkarıldı!

İsviçre’nin Cenevre şehrindeki Carouge semtinde bulunan halka açık havuza üç kızı ile birlikte gelen haşemalı bir kadın çocuklarıyla havuza girmek istedi. Havuz görevlileri ise çocuklarının yüzme bilmediği ve kadının haşemalı olduğu gerekçesiyle havuza girmesine izin vermedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, bunun üzerine kadın havuz yetkililerinin yanına giderek kendisinin dini vecibeler gerekçesiyle böyle giyindiğini ve isteklerinin yerine getirilmesini talep etti.

Havuz yetkilileri İsviçre yasalarına göre kendisinin bu kıyafetle havuzda ve havuz alanında bulunamayacağını kendisine tekrar söyledi.

Bunun üzerine tepki gösteren kadın çocuklarını yanına alarak havuzdan ayrıldı ve havuz yetkililerini mahkemeye vereceğini belirtti.