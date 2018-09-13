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Havuza düşen Ufuk, yaşam mücadelesini kaybetti

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, geçen ağustos ayında villanın havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren Ufuk Orus (3), yaklaşık 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

13 Eylül 2018 19:07

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, geçen ağustos ayında villanın havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren Ufuk Orus (3), yaklaşık 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Aksu ilçesinde yaşayan Sabiha- Enver Orus çiftinin çocukları Ufuk, geçen ağustos ayında bahçede oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek havuza düştü. Oğlunun düştüğünü fark eden Enver Orus, hemen havuza atlayarak çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ufuk Orus, özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaklaşık 40 gün yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Orus, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Orus\'un cenazesi, Adli Tıp Morgu\'ndaki otopsi işleminin ardından Hacıaliler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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